Im Sommer ist Schluss: VfL trennt sich von Blomqvist und Bremer

Rebecka Blomqvist und Pauline Bremer werden Meister VfL Wolfsburg im Sommer verlassen. Nur eine der beiden Angreiferinnen geht freiwillig.

Rebecka Blomqvist und Pauline Bremer. Diese beiden werden ab Sommer kein grünes Trikot mehr tragen - zumindest nicht das vom VfL Wolfsburg. Dies gab Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der Frauen, am Mittwoch bekannt. Die 21-malige deutsche Nationalspielerin Bremer (26) habe nach drei VfL-Jahren kein Vertragsangebot erhalten, das sei "schon länger intern kommuniziert" worden. Die 25-jährige Schwedin Blomqvist wolle trotz einer entsprechenden Offerte nicht verlängern.

"Wir haben versucht, sie weiter an den VfL zu binden, aber aufgrund der Situation, dass sie keine Stammspielerin ist, wird sie eine andere Herausforderung suchen" so Kellermann über Blomqvist auf der Wolfsburger Website. Schon im Winter habe es "etliche Anfragen" gegeben, "aber zu dem Zeitpunkt haben wir entschieden, dass sie die Saison für uns zu Ende spielt."

Niederlage gegen TSG "einmaliger Ausrutscher"

Mit Blick auf das wieder spannende Meisterrennen bezeichnete der 54-Jährige das 1:2 gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag "als einmaligen Ausrutscher, wir hatten einen rabenschwarzen Tag". Nach der ersten Saisonniederlage werde das direkte Duell mit dem FC Bayern, der aktuell zwei Punkte Rückstand hat, am 25. März in München (17.55 Uhr, LIVE! bei kicker) "nach jetzigem Stand" nur dann zur Vorentscheidung im Titelkampf führen, "wenn wir das Spiel gewinnen", so Kellermann.