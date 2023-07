Im Probetraining überzeugt: RWE nimmt Brumme unter Vertrag

Rot-Weiss Essen verstärkt sich im Mittelfeld mit Lucas Brumme. Der 23-Jährige trainierte seit Beginn der Vorbereitung mit dem Drittligisten - und erhält nun einen Vertrag bis 2024.

Bereits seit Anfang der diesjährigen Sommer-Vorbereitung trainierte Lucas Brumme bei Rot-Weiss Essen mit, auch in allen Testspielen kam der Mittelfeldspieler zum Einsatz - und überzeugte die Verantwortlichen: Der 23-Jährige erhält beim Drittligisten einen Vertrag bis Sommer 2024, wie der Klub am Samstagvormittag mitteilte.

Brummes Kontrakt beim Zweitliga-Aufsteiger in Wiesbaden lief im Juni aus, RWE hatte schnell Interesse an dem 24-Jährigen. Bis zu einer Verpflichtung dauerte es jedoch noch eine Weile, wie Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, in der Pressemitteilung erklärt: "Wir waren von Beginn an von Lucas' Qualitäten überzeugt. Mit der endgültigen Verpflichtung wollten wir allerdings bewusst abwarten und zunächst schauen, wie sein Körper nach seinen Knieproblemen in der vergangenen Saison mit der Belastung umgeht."

Steegmann setzt auf Brummes Tiefenläufe und Flankenqualität

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Brumme aufgrund einer Knie-OP nur 15 Partien für den SVWW (ein Tor). In den vergangenen Wochen aber "sind keine Probleme aufgetreten, sodass einer Zusammenarbeit nichts im Wege steht", sagte Steegmann, der sich auf einen Linksfuß freut, "der auf der offensiven Außenbahn viele Tiefenläufe anbietet und über eine gute Flankenqualität verfügt".

Brumme stammt aus der Nachwuchsabteilung von Union Berlin, im Sommer 2016 erfolgte der Schritt zum Stadtrivalen BFC Dynamo. Seit Jahresbeginn 2021 stand der Linksfuß in Wiesbaden unter Vertrag, nach zweieinhalb Jahren und insgesamt 55 Pflichtspielen (fünf Tore) in Hessen setzt Brumme seine Karriere nun an der Hafenstraße fort.

Am kommenden Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) eröffnet RWE beim Halleschen FC die Drittliga-Saison 2023/24, mit dabei ist dann auch Essens neue Rückennummer 14, die den Auftakt "kaum erwarten" kann.