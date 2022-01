Im Probetraining überzeugt: Braunschweig nimmt Bauer unter Vertrag

Drittligist Eintracht Braunschweig hat sein Torwart-Team ergänzt und den zuvor vereinslosen Julian Bauer (22) unter Vertrag genommen.

Darf sich in Braunschweig beweisen: Torwart Julian Bauer. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten, hat Bauer einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und erhält die Rückennummer 13. Zuletzt stand der Keeper in der Saison 2020/21 in zwölf Spielen für den Regionalligisten Bayern Alzenau auf dem Platz, war im Anschluss seit Sommer 2021 vereinslos.

In der vergangenen Woche hatte Bauer bereits zur Probe beim BTSV mittrainiert und offenbar überzeugt. "Julian hat im Training einen hervorragenden Eindruck hinterlassen", wird Braunschweigs Geschäftsführer Sport Peter Vollmann in der Vereinsmitteilung zitiert. "Mit seiner Verpflichtung haben wir die Option, personell auf mögliche Verletzungen oder auch nicht auszuschließende pandemiebedingte Ausfälle auf der Torhüterposition flexibel reagieren zu können."

Bauer, der im Juniorenbereich für Wehen Wiesbaden, Eintracht Frankfurt und Mainz 05 auflief, ergänzt damit das Torwartteam um Jasmin Fejzic, Yannik Bangsow und das derzeit verletzte Eigengewächs Lennart Schulze Kökelsum.