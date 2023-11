Im dichten Schneetreiben: Aue erzielt vier Treffer und gewinnt 2:0

3. Liga - Highlights by MagentaSport 27.11.2023

6:01Bei dichtem Schneefall, roten Linien und mit rotem Ball fand Aue beim Duell mit Dortmund II besser ins Spiel. So fand die Kugel im ersten Durchgang an diesem 16. Spieltag der 3. Liga auch viermal den Weg ins BVB-Gehäuse, doch die Gastgeber hatten Pech mit zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen. Am Ende stand immerhin ein 2:0.