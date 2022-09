Illertissen sucht die Gegentor-Bremse - Spitzentrio vor Pflichtaufgaben

Die Regionalliga Bayern geht in die 13. Runde. Freitagabend bestreiten Pipinsried und Schweinfurt den Auftakt. Samstags will Illertissen die Gegentor-Flut in Hankofen-Hailing stoppen. Primus Würzburg bestreitet ein Heimspiel gegen Augsburg II, während die engsten Verfolger auswärts um Punkte kämpfen. Haching gastiert in Eichstätt und Burghausen bei Fürth II. Alles machbare Aufgaben für das Top-Trio.

Eröffnet wird der 13. Spieltag der Regionalliga Bayern mit einem womöglich richtungsweisenden Freitagsspiel. Bereits um 17 Uhr treffen mit dem FC Pipinsried und dem 1. FC Schweinfurt zwei kriselnde Teams aufeinander. Beide teilen die gleiche Bilanz aus den letzten fünf Spielen - ein Sieg, ein Remis, drei Niederlagen. Zudem rückten beide zuletzt gefährlich nahe an die Abstiegsrelegationsplätze. Um dem Abrutschen in die Gefahrenzone entgegenzuwirken, ist ein Sieg für den FCP und die Schnüdel eigentlich Pflicht.

Nicht gerade in bestechender Form befindet sich auch der FV Illertissen, für den es am Samstagnachmittag zur SpVgg Hankofen-Hailing geht. Vor allem die Defensive bereitet beim FVI Sorgen. Mit 32 Gegentreffern stellen die Schwaben die schlechteste Abwehr der Liga. "Wenn's klingelt, dann kriegen wir die Bremse nicht rein", sagte Trainer Marco Konrad nach dem 0:6 gegen Würzburg. Es war nicht die erste deftige Niederlage, nach der er seine junge Mannschaft wieder aufbauen musste. Besonders schwer sei es, etablierte Spieler zu ersetzen. Den jungen Spielern fehle es noch an Erfahrung und vor allem an mentaler Stärke. Zwar habe Konrad das Gefühl, dass im Umfeld noch alles ruhig ist, trotzdem kündigte Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler interne Gespräche an. "Die Ergebnisse sagen alles aus", so Bachthaler, der keinen Hehl daraus macht, dass die Erwartungen beim amtierenden Toto-Pokal-Sieger anders aussehen, fügt allerdings auch hinzu, dass es nicht immer nur am Trainer liege. Ob Konrad nach einer eventuellen Niederlage beim Aufsteiger und einem möglichen Fallen auf einen direkten Abstiegsplatz dann immer noch die Zügel in der Hand hat, bleibt abzuwarten.

Nicht rund lief es bisher auch bei der SpVgg Greuther Fürth II. Immerhin: Am Dienstagabend trat das kleine Kleeblatt durch ein 1:0 bei Türkgücü die Rote Laterne an Heimstetten ab. Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Entlassung bei den Münchnern traf Fürths Trainer Petr Ruman erstmals wieder auf seinen Ex-Klub. Die Freude über den ersten Erfolg nach acht sieglosen Partien war groß, "aber Genugtuung ist kein Gefühl, das ich bräuchte", so Ruman. "Es ist schön, einige bekannte Gesichter wiederzusehen", gab er allerdings zu. In letzter Zeit ließ das kleine Kleeblatt trotz numerischer Überzahl wichtige Punkte durch Gegentore in der Schlussphase liegen (2:3 in Illertissen, 0:2 in Heimstetten). "Zum Teil waren wir kurz vor dem Abpfiff unkonzentriert und naiv in den Zweikämpfen. Nach der Roten Karte für Heimstetten sind wir in Hektik verfallen, statt ruhig weiterzuspielen", weiß Ruman. Fehler, die seine junge Mannschaft in München vermeiden konnte und deshalb verdient siegte. Am Samstag haben die Mittelfranken zuhause nun eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Gegner ist Wacker Burghausen, womit wir den Bogen zum Titelrennen gespannt hätten.

Wacker erwartet "kein einfaches Spiel"

Die Mannschaft von Hannes Sigurdsson ist mittlerweile in der Spitzengruppe angelangt, ist seit neun Spielen ungeschlagen und liegt nur drei Zähler hinter dem Top-Duo aus Würzburg und Unterhaching. Vergangenes Wochenende watschte Wacker vor heimischer Kulisse die kleinen Bayern mit 5:0 ab. "Wir steigern uns von Spiel zu Spiel und sind mittlerweile eine Einheit", erklärt der 39-jährige Übungsleiter das Erfolgsrezept. Trotz der guten Form seines Teams will er den FV Illertissen nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Wir haben uns gleich nach der Partie am Freitag darüber Gedanken gemacht. Es gibt kein einfaches Spiel bei uns in der Liga", betont Sirgudsson.

Auch die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching haben Pflichtaufgaben vor der Brust. Der FWK empfängt vor heimischer Kulisse den Tabellenvorletzten FC Augsburg II. Die Wagner-Elf gastiert derweil beim 17. der Liga, dem VfB Eichstätt.

Ansonsten hält der Samstag vier weitere Partien bereit, in die das erweiterte Verfolgerfeld verstrickt ist. Viktoria Aschaffenburg ist zu Gast bei der SpVgg Ansbach. Beim Tabellenvierten hat Verteidiger Marco Fritscher nach mehreren Verletzungen seit Beginn der Vorbereitung in dieser Woche erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert und hofft darauf, am Samstag im Kader zu stehen.

Für Türkgücü München geht es nach der Pleite unter der Woche gegen Fürth mit einem Heimspiel gegen die DJK Vilzing weiter. Mit einem Heimsieg würden die Münchner am Konkurrenten aus der Oberpfalz vorbeiziehen. Vilzing muss wohl für das restliche Kalenderjahr auf Franz-Xaver Wendl verzichten. Der 24-Jährige zog sich beim 0:3 in Eichstätt am 10. September einen Innenbandanriss zu.

Der Trainer des 1. FC Nürnberg II, Cristian Fiel, trifft mit seinem Team am Samstag zuhause auf den TSV Buchbach und muss dabei auf drei U-Nationalspieler verzichten: Angreifer Yoon-Sang Hong reist zu einem Testspiel der südkoreanischen U-21-Nationalmannschaft gegen Usbekistan. Stürmer Leonardo Vonic spielt mit der kroatischen U 20 gegen Saudi-Arabien und Albanien, Abwehrspieler Seyhan Yigit wurde für die türkische U 21 gegen Georgien nominiert.

Zu guter Letzt stehen sich noch der TSV Rain/Lech und der FC Bayern II gegenüber. Die kleinen Bayern benötigen nach der 0:5-Klatsche in Burghausen und mit Blick auf einen mittlerweile fast drohenden Relegationsplatz dringend einen Sieg.