Illegale Wetten? Gegen Tonali und Zaniolo wird ermittelt

Unruhe bei der italienischen Nationalmannschaft: Gegen die Spieler Sandro Tonali (23) und Nicolo Zaniolo (24) wurden Ermittlungen aufgenommen. Beide sind nun wieder auf dem Weg zu ihren Vereinen.

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass der italienische Fußballverband (FIGC) Ermittlungen gegen Mittelfeldspieler Nicolo Fagioli von Juventus Turin wegen möglicher Sportwetten aufgenommen hat.

Einen Tag später wurde nun publik, dass auch gegen die beiden Nationalspieler Sandro Tonali und Nicolo Zaniolo ermittelt wird. Auch hier soll es um illegale Sportwetten gehen, wie mehrere Medien, unter anderem die "Gazzetta dello Sport", berichten.

Beide Spieler bereiteten sich bis vor Kurzem mit der italienischen Nationalmannschaft auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (Samstag, 20.45 Uhr) und in England (Dienstag, 20.45 Uhr) vor. Aber beide mussten nun abreisen und sind auf dem Weg zu ihren Vereinen.

Ermittlungen wurden aufgenommen

"Der Verband hat beschlossen, die Rückkehr der Spieler zu ihren jeweiligen Vereinen zuzulassen, auch, um sie zu schützen", heißt es auf der Website des italienischen Fußballverbandes, der zudem bekanntgab: "Die Staatsanwaltschaft Turin hat am späten Nachmittag des heutigen Tages Ermittlungsunterlagen an die Spieler Sandro Tonali und Nicolo Zaniolo weitergegeben. Unabhängig von der Art der Taten ist der Verband der Überzeugung, dass die beiden Spieler in dieser Situation nicht in der nötigen Verfassung sind, um die in den nächsten Tagen geplanten Verpflichtungen zu erfüllen."

Tonali, der im Sommer von der AC Mailand zu Newcastle United gewechselt war, lief bisher 15-mal für die Italiener auf. Der Mittelfeldmann befindet sich nun auf dem Weg zurück nach England. Genau wie Zaniolo, den es ebenfalls im Sommer auf die Insel zu Aston Villa zog. Der ehemalige Mittelfeldspieler der Roma hat auch 15 Länderspiele auf dem Buckel, erzielte dabei zwei Tore.