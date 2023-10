Doppelpacker Kane führt England zur EM

England hat mit 3:1 gegen Italien gewonnen und das Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland gebucht. Bayerns Kane war mit einem Doppelpack der Matchwinner. Für den amtierenden Europameister wird es nun ganz eng.

Die Engländer hatten die Chance, bereits mit einem Remis das Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu buchen. Italien stand bei drei Zählern Rückstand auf die Three Lions schon unter Druck. Zudem war es in den letzten Tagen etwas unruhig um den Europameister, denn die Spieler Tonali und Zaniolo reisten vom Nationalteam ab, da gegen sie aufgrund illegaler Wetten ermittelt wird. Gegen Malta gab es am Samstag jedoch einen klaren 4:0-Sieg und eine ordentliche Reaktion auf die Nebengeräusche.

Aber natürlich war ein Gastspiel in London gegen England von einem anderen Kaliber als das Heimspiel gegen Malta. Die Three Lions waren der Favorit und nahmen auch direkt das Heft des Handelns in die Hand, ohne allerdings gefährlich zu werden. Und die Italiener? Die trafen mit der ersten Chance! Di Lorenzos Flanke landete bei Scamacca, der vollendete aus kurzer Distanz (15.).

Bellingham holt Elfmeter raus, Kane verwandelt eiskalt

In einer Partie mit wenigen Torchancen tat sich England fortan schwer, da Italien defensiv sehr kompakt stand. Schließlich war es die Klasse von Bellingham, die die Hausherren zurückbrachte. Nach einem Doppelpass mit Kane zog der Mann von Real in den Strafraum und wurde dort von di Lorenzo gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän Kane sicher (32.). Da Rashford kurz vor dem Seitenwechsel an Donnarumma gescheitert war (44.) und Udogie seinen Meister in Pickford gefunden hatte (45.+2), ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Rashford trifft trocken - Kane schnürt den Doppelpack

Nach der Pause hatte weiterhin England mehr vom Spiel - und diesmal gingen die Hausherren auch in Führung. Bellingham eroberte den Ball und leitete den Konter ein. Dann hatte er das Auge für Rashford, der nach innen zog und eiskalt rechts unten traf (57.). Von Italien kam nach der Pause fast gar nichts, ein enttäuschender Auftritt des Europameisters in den zweiten 45 Minuten.

Und so hatte England keine große Mühe, hinten nichts mehr zuzulassen. Im Gegenteil, nach vorne waren die Hausherren immer wieder gefährlich, wie in der 77. Minute, als sich Kane klasse durchsetzte und zum 3:1 vollendete (77.). Das war die Entscheidung und schlussendlich ein verdienter Sieg der Engländer, die damit das EM-Ticket für die Endrunde 2024 in Deutschland buchten. Italien droht bei aktuell drei Punkten Rückstand auf die Ukraine (aber auch ein Spiel weniger) indes das Turnier zu verpassen.

Weiter geht es mit der EM-Qualifikation im November. England, das auch schon den Gruppensieg sicher hat, da der direkte Vergleich gegen Italien und Ukraine gewonnen wurde, spielt zunächst gegen Malta (17.11., 20.45 Uhr) und dann in Nordmazedonien (20.11., 20.45 Uhr). Italien empfängt zunächst Nordmazedonien (17.11., 20.45 Uhr) und spielt dann in Leverkusen (20.11., 20.45 Uhr) gegen die Ukraine um das EM-Ticket.