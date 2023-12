"Identifikationsfigur" Saller verlängert in Regensburg

Bereits seit siebeneinhalb Jahren ist Benedikt Saller für Jahn Regensburg aktiv. Nun verlängerte der Abwehrspieler seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026.

Trotz des Abstiegs hielt Benedikt Saller Jahn Regensburg die Treue und gehört in der laufenden Spielzeit zu den Topspielern des Drittliga-Tabellenführers. Der Rechtsverteidiger, der von Trainer Joe Enochs zum Linksverteidiger umfunktioniert wurde, stand in 18 Ligaspielen in der Startelf (kicker-Notenschnitt: 3,17 - fünftbester im gesamten Kader). Lediglich aufgrund einer Gelbsperre und Krankheit verpasste er die zwei übrigen Begegnungen.

Dementsprechend verlängerten die Regensburger nun den ursprünglich im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 31-Jährigen um zwei Jahre. "Bene Saller ist eine sehr große Identifikationsfigur für den SSV Jahn und als Vize-Kapitän seit Jahren ein Führungsspieler und Leistungsträger in dieser Mannschaft. Sein Einsatz für diesen Verein, alles zu geben, was er zu leisten vermag, zeichnet ihn aus", wird Geschäftsführer Sport, Achim Beierlorzer, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Die Beziehung zum Verein ist etwas sehr Besonderes für mich. Benedikt Saller

Sollte Saller seinen Kontrakt tatsächlich erfüllen, wäre er zehn Jahre im Verein aktiv: 2016 war der Verteidiger aus Mainz zum Jahn gewechselt. "Die Beziehung zum Verein ist etwas sehr Besonderes für mich. Der Zusammenhalt und das Familiäre, das den SSV Jahn aus und stark macht, passt einfach zu mir. Die Stadt Regensburg und der SSV Jahn ist etwas Spezielles für mich und meine Familie", so Saller.

Insgesamt bestritt der Abwehrspieler 207 Ligaspiele für die Oberpfälzer. Mit Oliver Hein (233), Stefan Binder (247) und Sebastian Nachreiner (252) bestritten lediglich drei Akteure seit 2000 mehr Partien für den Verein. Die Marken könnte er bei seinem derzeitigen Vertragsende geknackt haben.