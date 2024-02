"Ich weiß nicht, wie ich mich motivieren soll, noch weiterzuspielen"

Ein WM-Ticket löste RB Leipzig in den Finals der FC Pro Open - Umut Gültekin qualifizierte sich jedoch nicht. Seiner Trauer ließ der frühere FIFA-Weltmeister in den sozialen Medien anschließend freien Lauf.

Zweimal hatte er in der regulären Spielzeit vorne gelegen - in der Verlängerung gelang ihm das Comeback - am Ende war alles umsonst. Umut Gültekin unterlag dem Niederländer Levi de Weerd im Viertelfinale der FC Pro Open nach Elfmeterschießen. Der eSportler von RBLZ Gaming verspielte somit das direkte Ticket für die WM im Sommer. Im Live-Stream von EA SPORTS wirkte er beim anschließenden Handschlag mit de Weerd noch einigermaßen gefasst. Auf X schrieb er sich später allerdings die Enttäuschung von der Seele.

"Back-to-back das Entscheidungsspiel um die WM im Elfmeterschießen verloren. Ich fühle mich so unfassbar leer und weiß nicht, wie ich mich motivieren soll, noch weiterzuspielen", postete der FIFA-22-Weltmeister. In der Tat war 'RBLZ_Umut' schon in den Play-offs zum FIFAe World Cup 2023 vom Punkt gescheitert. Die Einzel-WM 2024 ist aber noch nicht ganz verloren: Im VBL Grand Final hätte Gültekin eine zweite Chance. Dafür muss er dieses allerdings erst mal erreichen - und dort dann noch ins Endspiel einziehen.

So schlecht habe ich in einem professionellen Turnier noch nie gespielt. Anders Vejrgang nach seinem Viertelfinale

Für die FC Pro World Championship qualifiziert ist hingegen Teamkollege Anders Vejrgang. Der Däne bewahrte in seinem Elfmeterschießen gegen Gabriel 'Young' Freitas (5:5 nach 120 Ingame-Minuten) die Nerven. Trotz der großen "Erleichterung" zeigte sich 'RBLZ_Vejrgang' nach dem Viertelfinale unzufrieden mit seiner Leistung: "Ich habe extrem schlecht gespielt. So schlecht habe ich in einem professionellen Turnier noch nie gespielt. Wenn ich den Wettbewerb gewinnen will, muss ich mich deutlich steigern."

Das "wichtigste Spiel des Jahres" sei dennoch erfolgreich absolviert. Dem Halbfinale gegen Gültekin-Bezwinger de Weerd blickte Vejrgang optimistisch entgegen - überzeugt davon, sich verbessern zu können. Er sollte Recht behalten: Der Leipziger setzte sich mit 4:3 gegen den Niederländer durch.

Dabei verspielte er allerdings beinahe eine zwischenzeitliche 4:1-Führung und musste am Ende noch mal ordentlich zittern. Ob er von der Aufholjagd seines Gegners beunruhigt gewesen sei, wurde 'RBLZ_Vejrgang' im Stream gefragt: "Natürlich. Jeder dachte, es ist vorbei. Dann schießt er das dritte Tor und es sind noch 20 Minuten (ingame, Anm. d. Red.) zu spielen. Aber am Ende zählt der Sieg. Und jetzt geht es ins Finale."

Meine Mutter sollte wohl besser mal ihr Herz überprüfen. Last-Second-Champion 'PHzin' nach dem Endspiel

Im Endspiel wartete der wohl schwerstmögliche Kontrahent: 'PHzin'. Dieser hatte nicht nur kurz zuvor eChampions-League-Sieger Emre Yilmaz mit 8:2 vermöbelt, sondern mit Brasilien auch zweimal in Folge den FIFAe Nations Cup gewonnen. "Das wird ein fantastisches Spiel", freute sich Vejrgang auf die Herausforderung. Wieder lag er richtig: Das Finale avancierte zum offenen Schlagabtausch auf höchstem Niveau, den der RB-eSportler schließlich durch einen Gegentreffer in letzter Sekunde mit 5:6 verlor.

Ließ seinen Emotionen freien Lauf: FC-Pro-Champion 'PHzin'. kicker eSport/EA SPORTS

Während sich 'RBLZ_Vejrgang' mit der WM-Qualifikation trösten konnte, herrschte beim neuen FC-Pro-Champion 'PHzin' pure Ekstase. "Meine Mutter sollte wohl besser mal ihr Herz überprüfen", meinte der Brasilianer bezüglich seines Last-Second-Siegtreffers im Final-Thriller.

Ob er nun eine gewichtige Rolle für die GOAT-Debatte im FC-eSport spiele? "Mir ist lieber, wenn die Leute da draußen das beantworten", blieb 'PHzin' bescheiden. Die Tränen konnte er beim Interview nach dem Triumph nur mit Mühe zurückhalten: "Das Timing dieses Titels passt einfach perfekt in mein Leben. Ich bin sehr glücklich."