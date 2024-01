FC 24: Afrikas größte Talente - Rohdiamanten für die Karriere

David Datro Fofana - Union Berlin/FC Burnley - 70 GES/83 POT

In der Realität hat Union Berlin die Leihe von David Datro Fofana im Winter vorzeitig beendet - inzwischen ist er von Chelsea an den FC Burnley verliehen. In FC 24 ist der Ivorer allerdings noch im Kader der Eisernen vorzufinden. Das dürfte sich mit einem baldigen Update ändern. kicker eSport/EA SPORTS