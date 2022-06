"Ich liebe es hier wirklich": Kyrgios schlägt Altmaier in Halle

Beim WTA-Turnier in Berlin musste sich Jule Niemeier beugen, auch für Daniel Altmaier ist in Halle schon Schluss. Nick Kyrgios war eine Nummer zu groß.

Daniel Altmaier ist beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle in der ersten Runde ausgeschieden. Der 23-Jährige aus Kempen verlor am Dienstag gegen den Australier Nick Kyrgios mit 3:6, 5:7 und war dabei weitgehend chancenlos. Kyrgios, der in der vergangenen Woche beim Turnier in Stuttgart im Halbfinale gegen den Briten Andy Murray noch für einen Eklat gesorgt und danach rassistische Beleidigungen gegen sich beklagt hatte, verwandelte nach 67 Minuten seinen zweiten Matchball mit einem herrlichen Cross-Rückhand-Return.

"Ich liebe es hier wirklich", sagte Kyrgios, der sein zweites Turnier nach langer Pause spielt. "Es war nicht einfach, gegen einen deutschen Spieler zu spielen." Mit seinem Aufschlag war er sehr zufrieden: "So bin ich für jeden gefährlich", sagte der Australier.

Damit steht bislang noch kein Deutscher bei der mit 2,275 Millionen Euro dotierten Veranstaltung im Achtelfinale. Am Montag waren bereits Lokalmatador Jan-Lennard Struff und der deutsche Meister Henri Squire in der ersten Runde ausgeschieden. Olympiasieger Alexander Zverev hatte seine Teilnahme wegen seiner schweren Fußverletzung, die er bei den French Open erlitt, absagen müssen.

WTA in Berlin: Niemeier verlässt der Aufschlag

Jule Niemeier ist beim Rasen-Turnier in Berlin in der ersten Runde ausgeschieden. Die 22-Jährige aus Dortmund verlor am Dienstag ihre Auftaktpartie gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic mit 4:6, 7:5, 3:6. Im dritten Durchgang verlor Niemeier zweimal ihren Aufschlag und musste sich nach 2:22 Stunden geschlagen geben. Damit verpasste die Weltranglisten-96. den Sprung ins Achtelfinale und die Revanche für die knappe Drei-Satz-Niederlage gegen die Schweizerin in Berlin vor einem Jahr. Am Vortag war bereits Tamara Korpatsch durch ein 6:3, 3:6, 4:6 gegen die chinesische Qualifikantin Wang Xinyu gescheitert.

Nach der verfehlten Qualifikation für das Hauptfeld im Einzel erreichte Sabine Lisicki in der Doppel-Konkurrenz das Viertelfinale. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin aus Berlin setzte sich an der Seite von Bianca Andreescu aus Kanada mit 7:5, 6:4 gegen das chinesische Duo Xu Yifan/Yang Zhaoxuan durch. Lisicki hatte zuletzt ihr Comeback nach anderthalb Jahren Verletzungspause gefeiert.