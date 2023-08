"Ich glaube ganz fest an die Mannschaft": Klos versprüht vorsichtig Optimismus

Den Start in die neue Drittligasaison hätten sich die Verantwortlichen beim DSC Arminia Bielefeld sicherlich anders vorgestellt. Nach der 1:3-Pleite in Dresden sahen sowohl Trainer Mitch Kniat als auch Kapitän Fabian Klos keinen Grund, um die Köpfe in den Sand stecken.

Dass es sowohl Spielern als auch Trainern nach einer Niederlage schwer fällt, positive Ansätze zu finden, erklärt sich von selbst. Dafür sind alle Fußballer zu sehr Profis durch und durch und mit Ehrgeiz versehen. Und dennoch gab es einen entscheidenden Aspekt, der besonders nach der abgelaufenen Abstiegssaison alte Wunden aufreißt, für die Zukunft aber zumindest allen Arminia-Fans trotz der Bielefelder Niederlage in Dresden Hoffnung machen kann.

"Die Einstellung von den Jungs stimmt. Es ist egal, wer da rein oder raus kommt. Das spricht auf jeden Fall fürs Team", fand Trainer Mitch Kniat. Und auch Kapitän Fabian Klos pflichtete seinem Trainer bei. "Ich mache der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Wir haben uns nach dem 3:1 auch mit einem Mann weniger in alles reingehauen. Die Mannschaft hat alles probiert."

Klos: "Diese Mannschaft hat meine uneingeschränkte Rückendeckung"

Und eine weitere Aussage ihres Kapitäns dürfte allen Arminia-Fans Hoffnung machen: "Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber diese Mannschaft hat meine uneingeschränkte Rückendeckung." Schließlich war eben genau jene Rückendeckung in der vergangenen Saison verloren gegangen.

Bereits kurz nach Spielende erörterte Kniat Ansätze, die zur Niederlage geführt haben. Man habe "viel zu viele Konter zugelassen, die Restverteidigung war dann auch nicht gut, vor allem nach Standards". Zudem habe man nicht ausgenutzt, dass Dresden der Arminia in der ersten Hälfte "immer wieder die Außenverteidiger", also die Außenbahnen, angeboten habe, über die man mit den eigenen Angreifern attackieren konnte. In den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs sei dies zwar besser geworden, "aber das hätte auch schon von der ersten Minute schon so sein müssen."

"Auf der Heimfahrt gibt es keine Analyse. Da werde ich jetzt erstmal sechs Stunden richtig abkotzen, aber dann geht es morgen weiter." Mitch Kniat

Eine tiefergehende Analyse wird es dann jedoch erst in den kommenden Tagen geben, wie er verriet. "Auf der Heimfahrt gibt es keine Analyse. Da werde ich jetzt erstmal sechs Stunden richtig abkotzen, aber dann geht es morgen weiter."

Arminias Umbruch braucht seine Zeit

Was allerdings auch zur Wahrheit gehört: Die Arminia hat im Sommer einen Komplettumbruch hingelegt, musste im Grunde den gesamten Kader austauschen. Dass dies Zeit braucht und nicht auf Anhieb funktioniert, dürfte allen klar sein. Vor allem, wenn am ersten Spieltag eine Mannschaft wartet, die in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg gescheitert ist und "schon eine Weile zusammenspielt". Dagegen sei die Arminia "gerade mal seit sechs Wochen zusammen", so Klos.

Viele junge Spieler sind Teil des Kaders des DSC. Besonders zu Beginn des Spiels war den Bielefeldern die Nervosität anzumerken. "Ich kenne die Kulisse hier schon, aber ich fahre ja auch nicht auswärts, um die Kulisse zu genießen. Ich fahre auswärts, um mit meiner Mannschaft Punkte zu holen und das hat nicht geklappt", entgegnete Klos, der das - im Vergleich zu dem ein oder anderen - mit all seiner Erfahrung sicher ausblenden kann.