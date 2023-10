Hundertmillionen-Verlust: Wo FC 24 FIFA 23 hinterherhinkt

Einen Monat nach Release geben Statistiken von EA SPORTS einen Einblick in den Erfolg von FC 24. In einem Wert verliert das Spiel gegenüber dem Vorgänger.

1,6 Milliarden klingt zunächst mal nach einer großen Zahl, die man sich kaum vorstellen kann. Und dennoch bedeutet diese absurde Summe für EA SPORTS einen Misserfolg. Denn sie beziffert die Anzahl an Partien, die laut Entwickler weltweit in den ersten vier Wochen nach Release von FC 24 gespielt worden sind. Eine Anzahl, die gegenüber dem Vorjahr um 100 Millionen gefallen ist.

FUT Moments erneut inbegriffen

Dass es sich überhaupt um eine so schwindelerregende Menge an Matches handelt, ist dem Umstand geschuldet, dass EA SPORTS in seiner Erhebung erneut die FUT Moments einbezogen hat. In den kleinen Aufgaben verbringt man pro Versuch teilweise nur wenige Sekunden und kann entsprechend viele von ihnen absolvieren - was der Entwickler dieses Jahr zudem forciert. Denn das Abschließen einer gewissen Menge von Moments zählt zu den regelmäßigen Aufgaben in Ultimate Team, mit denen man sich XP für den Season Pass verdient.

Eine Neuerung gegenüber FIFA 23, die Spekulationen nähren könnte: Haben sich die Unmengen an Bugs und riesigen Title-Updates - die teils neue Probleme aufwerfen - auf den Spielspaß ausgewirkt? Macht sich die eintönige Meta, die Spielern durch zu starke Mechaniken aufgezwungen wird, bereits binnen weniger Wochen negativ bemerkbar?

Fragen, die sich mit den Zahlen von EA SPORTS nicht beantworten lassen. Denn auch dieses Jahr findet keine getrennte Zählung der "richtigen" Spiele gegenüber den FUT Moments statt. Etwaige Schlussfolgerungen bleiben also reine Spekulation. Ein Fingerzeig könnte die Entwicklung aber dennoch sein.