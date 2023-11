Hummels und Podolski starten die "Baller League"

Zwei Weltmeister von 2014 haben ein neues Fußball-Projekt ins Leben gerufen: Mats Hummels als Liga-Präsident und Lukas Podolski in der Rolle des Fußball-Präsidenten sind die Köpfe der "Baller League".

Diese "Baller League" soll für hochklassigen, innovativen Indoor-Fußball stehen, sie soll unterhalten - und vor allem vergessenen oder noch nicht entdeckten Talenten eine attraktive Bühne bieten.

Jeder interessierte Spieler hat die Chance, sich ab sofort und bis zum 13. Dezember zu bewerben, um an den sogenannten Combine-Days, der Qualifikation für die Draft-Days teilzunehmen. An diesem treffen dann Teammanager, zu denen auch Hummels und Podolski zählen, die Auswahl. Sowohl Amateure als auch Halbprofis können sich bewerben, durch das Draft-System soll das sportliche Niveau sichergestellt werden für eine Liga, die ab Anfang Januar beginnt und elf Spieltage haben wird.

Immer montags in Köln

Immer montags treten in der "Motorworld" in Köln zwölf Teams, bestehend aus jeweils zwölf Spielern im Sechs-gegen-Sechs gegeneinander an. Die Besonderheit: Jedes Team hat eine bekannte Sport-Persönlichkeit als Teammanager.

Der Meister wird in einem "Final Four" im März ermittelt. Nationalverteidiger Hummels erklärt: "Wir möchten unsere Liga nachhaltig etablieren. Uns ist wichtig, auf und neben dem Platz die Liga für die 'Baller' und 'Straßenfußballer' zu sein. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz sehen wir uns klar als First Mover in Deutschland und möchten eine Liga, eine Marke, ein Movement kreieren. Es ist ein Format für alle, die den Bolzplatz-Fußball lieben und die Hallenturniere von früher."

Das ist auch meine Art, mein Verständnis vom Fußball und meine DNA. Lukas Podolski

An diese denkt auch Podolski: "Ich bin als Straßenfußballer aufgewachsen und habe früher immer Hallenfußball geschaut. In der Winterpause war das ein richtiges Erlebnis. Der Gedanke, diesem Fußball eine Bühne zu bieten und auf den Bolzplatz zurückzubringen mit ehrlichen Regeln und viel, viel Spaß - da wollte ich dabei sein. Das ist auch meine Art, mein Verständnis vom Fußball und meine DNA."

Das Ziel der "Baller League" umreißt Podolski so: "Wir müssen es wieder schaffen, die Kinder für den Fußball zu begeistern. Das versuchen wir über eine kürzere Spieldauer, ein kleineres Feld und mehr Unvorhersehbarkeit. Zudem können wir unsere Spieltage kostenfrei für die Fans übertragen."

Sebastian Wolff