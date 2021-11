Hummels-Sperre: Zorc kündigt "deutliche Stellungnahme" an

Fehlt Mats Hummels im Champions-League-Showdown bei Sporting Lissabon? Noch hofft der BVB, dass der Innenverteidiger nach seiner Roten Karte gegen Ajax nicht gesperrt wird.

Trotz der BVB-Stellungnahme droht eine Sperre: Muss Mats Hummels in Lissabon zuschauen? imago images/MIS

"Wir werden dazu eine deutliche Stellungnahme beim Verband abgeben", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag dem kicker. "Darin werden wir darlegen, dass die TV-Bilder beweisen, dass es keine Rote Karte war, und wir daher der Meinung sind, durch den Platzverweis schon gestraft genug worden zu sein."

Hummels war beim 1:3 gegen Ajax am vergangenen Mittwoch in der 29. Minute wegen eines angeblich groben Foulspiels vom Platz gestellt worden und muss mit einer Sperre im wohl entscheidenden Gastspiel beim punktgleichen Gruppenzweiten Sporting am 24. November (21 Uhr, LIVE! bei kicker) rechnen.

Sonderlich groß jedenfalls sind die Chancen nicht, dass die Dortmunder Stellungnahme zu einem Straferlass führt. Die UEFA nimmt Sperren in der Regel höchstens dann zurück, wenn bei der Ermittlung des vermeintlichen Übeltäters eine Verwechslung vorlag. In den Champions-League-Regularien heißt es: "Grundsätzlich ist ein des Feldes (...) verwiesener Spieler (...) automatisch für das nächste Spiel (...) gesperrt."