Hütter lässt die Ginter-Frage offen - Gladbach an Winter-Transfer interessiert

Ein möglicher Rückkehrer in den Kader, ein neuer Ausfall und die Perspektive von Matthias Ginter für das DFB-Pokalspiel bei Hannover 96 - Trainer Adi Hütter sprach am Dienstag über die aktuelle Personalsituation.

Auch in Hannover müssen die Borussen ohne Christoph Kramer auskommen - und in der Abwehr auf Jordan Beyer verzichten. "Chris Kramer hatte nach dem München-Spiel einen Rückfall erlitten. Er ist immer noch nicht topfit und fällt für das Spiel morgen aus. Mal schauen, wie es bei ihm dann fürs Wochenende aussieht", sagte Hütter.

Kramer setzt eine schwere Erkältung außer Gefecht. Bei Beyer handelt es sich um eine muskuläre Geschichte. "Bei Jordan wird noch ein MRT gemacht. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist, er fällt aber morgen aus", erklärte Hütter. Hoffnung besteht, dass wenigstens Denis Zakaria nach einer Zerrung im Hüftbeuger in den Kader zurückkehrt. Der Schweizer wäre als Alternative für die Mittelfeldzentrale - und ebenso als Option für die Dreierkette - von großem Wert für die Mannschaft.

Was passiert mit Ginter? Hütter will die Wogen glätten

Spannend ist vor dem Spiel in Hannover die Frage, wie es mit Matthias Ginter weitergeht. Der Ausfall von Beyer, der beim 1:2 gegen Leverkusen im Gegensatz zum deutschen Nationalspieler eingewechselt wurde und Tony Jantschke in der Dreierkette ablöste, erhöht zumindest in der Theorie die Chance, dass Ginter zeitnah wieder auflaufen könnte.

Hütter schien bemüht, nach dem ganzen Wirbel seit Samstag die Wogen glätten zu wollen. "Jetzt hat Matthias Ginter mal ein Spiel nicht gespielt - nicht mehr, nicht weniger", sagte der VfL-Trainer und machte noch einmal deutlich, dass es bei Wintereinkauf Marvin Friedrich und Ginter nicht um eine Entweder-oder-Entscheidung gehe. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass beide auch zusammenspielen können. Ich habe mich für das Spiel gegen Leverkusen entschieden, dass Marvin Friedrich spielt. Jetzt kommen die Spiele im Pokal und am Samstag gegen Union Berlin", sagte Hütter.

Gladbach an Transfer interessiert

Ginter wird den Klub spätestens im Sommer (dann ablösefrei) verlassen. Um noch eine Ablöse erzielen zu können, sind die Borussen stark an einem Transfer im Januar interessiert. Nach der vollzogenen Leihe von Torben Müsel (KAS Eupen) liege an konkreten Angeboten für Gladbacher Spieler "noch nichts Wirkliches" auf dem Tisch, sagte Sportdirektor Max Eberl am Dienstag.