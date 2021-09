Darnold führt Panthers zum dritten Sieg - Bangen um McCaffrey

Die Carolina Panthers haben auch das dritte Spiel der Saison gewonnen, bangen aber um ihren Star Christian McCaffrey.

Das Ende des 24:9 (7:6)-Auswärtssieges der Carolina Panthers bei den Houston Texans erlebte McCaffrey nicht mehr auf dem Feld. Der bestbezahlte Runningback der National Football League musste wegen einer Muskelverletzung am Gesäß schon im zweiten Viertel das Feld verlassen und konnte nicht mehr weitermachen. Ohne den 25-Jährigen brauchten die Panthers lange, um sich neu zu orientieren und das Spiel am Ende deutlich zu gewinnen. Ob und wie lange McCaffrey ausfallen wird, war zunächst unklar.

Darnold erläuft zwei Touchdowns

Quarterback Sam Darnold strich den dritten Sieg im dritten Spiel ein, Ähnliches kennt der 24-Jährige aus seiner Zeit bei den New York Jets wahrlich nicht. In Houston kam der Spielmacher bei 23 erfolgreichen Würfen (34 Versuche) auf 304 Yards Raumgewinn und trug das Ei selbst zweimal in die Endzone der Texans.

Die Panthers verloren indes neben McCaffrey im zweiten Abschnitt auch Jaycee Horn mit einer Fußverletzung. Laut ESPN erlitt der Cornerback gar eine Fraktur. Den lockeren Sieg für die Panthers gefährdeten die Ausfälle nicht. Die Texans, die zu keinem Zeitpunkt in Führung lagen, kassierten nach ihrem Auftaktsieg unterdessen die zweite Niederlage nacheinander. Ihr Rookie-Spielmacher David Mills (168 Yards, 1 TD, Vertreter des verletzten Tyrod Taylor) wurde vier Mal von der Top-Defense der Panthers mit Ball zu Boden gebracht.