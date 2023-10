Der GAK gewinnt am Ende also knapp mit 2:1 und baut den Vorsprung auf Bregenz zumindest bis morgen auf neun Punkte aus. Das Spiel heute war aber ein hartes Stück Arbeit, Horn hielt lange dagegen und kassierte erst in der Schlussphase den entscheidenden Treffer. Am Ende hatten die Gastgeber sogar noch die Chance auf den Ausgleich, es blieb aber bei einem knappen Sieg für den Tabellenführer, der weiterhin auf Aufstiegskurs bleibt.

Abpfiff

90' +3 Noch eine richtig gute Kopfballchance für Hausjell, Meierhofer steht aber richtig und rettet den Sieg.

90' +2 Insgesamt werden drei Minuten nachgespielt.

88' Kommt noch eine Antwort vom SV Horn? Viel Zeit bleibt jedenfalls nicht mehr.

83' Gelbe Karte (Horn)

Hausjell



82' 1:2 Tor für Grazer AK

Gantschnig (

Rechtsschuss) Rechtsschuss) Ein Freistoß in den Strafraum landet bei Gantschnig, der den Ball verteidigt und unter die Latte hämmert. Der GAK führt wieder!

82' Gelbe Karte (Horn)

Bauernfeind

Bauernfeind sieht für sein Foul an Zaizen Gelb.

81' Gelbe Karte (Grazer AK)

Zaizen

Zaizen kommt gegen Hoffmann zu spät und sieht ebenfalls Gelb.

78' Ismailcebioglu versucht es mit einem Distanzschuss, der wirkt aber etwas überhastet und geht deutlich drüber.

73' Beide Mannschaften wollen drei Punkte holen, im Moment fehlt aber auf beiden Seiten die zündende Idee.

65' GAK-Goalie Meierhofer lässt sich von einem Freistoß aus großer Distanz beinahe überraschen, kann ihn aber noch über die Latte drücken.

64' Gelbe Karte (Grazer AK)

Gantschnig

Gantschnig sieht nach einem Foul an Hausjell Gelb.

62' Nächster Treffer, der nicht gegeben wird. Schiestl steht aber nach einer Vorlage von Eloshvili vorne, sein Treffer zählt daher nicht.

58' Der GAK erhöht den Druck und drängt auf den Führungstreffer. Ein Unentschieden ist für den Tabellenführer heute zu wenig.

56' Ein möglicher Treffer von Cheukoua wird abgepfiffen, da dieser sich beim Kopfball nach Meinung des Schiedsrichters aufgestützt hat.

52' Bislang noch keine gefährlichen Aktionen in der zweiten Hälfte. Welche Mannschaft riskiert als erste etwas?

50' Stürmerfoul von Bauernfeind, ein Angriff von Hausjell wird daher abgepfiffen.

46' Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Nach 45 Minuten steht es in Horn 1:1, obwohl der GAK die meiste Zeit spielbestimmend war. Die Grazer konnten bereits relativ früh den Führungstreffer erzielen und hatten das Spiel danach recht gut im Griff. Die Horner hatten zwar einen Stangentreffer, konnten aber erst am Ende der Halbzeit den Ausgleich erzielen. In der zweiten Hälfte ist daher noch alles offen.

Halbzeitpfiff

45' 1:1 Tor für Horn

Wimhofer (

Linksschuss, Linksschuss, N. Hoffmann Nach einem Freistoß kommt der Ball zu Hausjell, der von rechts in den Strafraum flankt. Hoffmann verlängert den Ball für Wimhofer, der mit links flach zum Ausgleich trifft.

41' Gelbe Karte (Grazer AK)

Schriebl

Schriebl sieht nach einem Foul an Mulahalilovic ebenfalls Gelb.

40' Gelbe Karte (Horn)

Hajdari

Hajdari kommt gegen Holzhacker zu spät.

37' Für den GAK ist das heutige Spiel auch eine wichtige Vorbereitung auf das Cup-Derby am Donnerstag gegen Sturm Graz.

33' Gelbe Karte (Grazer AK)

Perchtold

Taktisches Foul.

32' Der folgende Eckball bringt eine weitere Kopfballchance für den GAK ein. Jovicic setzt den Ball an die Stange!

31' Riesenfehler von Bauernfeind, Schriebl schnappt sich die Kugel, scheitert aber am herausgekommenen Polster.

28' Der Freistoß bringt in der weiteren Folge einen Schuss von Lichtenberger ein, der das Außennetz trifft. Möglicherweise hat es zuvor aber bereits ein Foul an Hajdari gegeben.

27' Gelbe Karte (Horn)

N. Hoffmann

Nach einem taktischen Foul an Schiestl.

23' Kopfballchance für Perchtold nach einem Freistoß, dieser ist aber eher von der harmloseren Sorte.

21' Eckball von der linken Seite für den GAK, Polster fängt den Ball aber sicher herunter.

20' Hajdari ist leicht angeschlagen und muss auf dem Feld behandelt werden.

17' Wie fängt sich der SV Horn nach diesem Gegentreffer, vor dem man eigentlich gut im Spiel war?

14' 0:1 Tor für Grazer AK

Schriebl (

Rechtsschuss, Rechtsschuss, Eloshvili Stanglpass von Schiestl in den Strafraum, der Ball kommt zu Eloshvili, der für Schriebl auflegt, der aus kurzer Distanz ins rechte Eck trifft. Der GAK führt.

11' Die Horner haben durch die Aktion Selbstvertrauen gewonnen und sind nun besser im Spiel.

7' Riesenchance für Horn: Hausjell wird von Ismailcebioglu ideal angespielt und schießt mit links an die Stange! Der Nachschuss von Coco geht drüber.

5' Nach einem kurzen Startangriff hat der GAK das Kommando übernommen und versucht, nach vorne Druck zu machen.

3' Der GAK kommt erstmals zum Abschluss links außen über Cheukoua, der wirkte aber etwas überhastet.

1' Der GAK muss heute auf Maderner verzichten, dafür sind Hausjell und Meierhofer wieder im Kader.

Anpfiff

18:07 Uhr Die Spieler sind schon am Platz, in Kürze geht es los!

17:58 Uhr Die Horner haben übrigens alle ihre Punkte zuhause geholt, wo man bis auf die Kapfenberger jeden schlagen konnte.

17:52 Uhr Geleitet wird das heutige Spiel von Schiedsrichter Dominic Schilcher.

17:50 Uhr Die direkte Bilanz zwischen den beiden Teams ist mit jeweils drei Siegen und zwei Unentschieden absolut ausgeglichen. Auf Grund der Formkurve sind die Grazer heute aber klarer Favorit.

11:39 Uhr Weniger gut lief es hingegen in letzter Zeit für die Horner, die drei Niederlagen in Folge einstecken mussten. Beim letzten Spiel gegen Bregenz (1:3) sah Trainer Philipp Riederer wegen Kritik die Rote Karte und muss sich das heutige Match daher von der Tribüne aus ansehen.

11:39 Uhr Der GAK kam zuletzt nicht über ein 0:0 gegen die Admira hinaus, zuvor konnte man aber fünf Siege in Folge einfahren. Bei der Tordifferenz und den Gegentoren haben die Grazer die besten Werte in der Liga.