Hollerbach läuft Ingolstadt davon und "will von anderen Vereinen nichts wissen"

Nach seinem zweiten Dreierpack im Jahr 2023 gibt sich Wehen Wiesbadens Offensivtalent Benedict Hollerbach selbstkritisch - und kann sich einen Verbleib bei den Hessen durchaus vorstellen.

"Tatsächlich ärgere ich mich ein bisschen", erklärte Benedict Hollerbach am Samstagnachmittag am "MagentaSport"-Mikrofon. Sah man die 90 Minuten Drittliga-Fußball gegen den FC Ingolstadt zuvor, machten Hollerbachs Aussagen etwas stutzig. Schließlich führte der 21-Jährige die Hessen mit einem Dreierpack zu einem 4:1-Sieg gegen behäbige Schanzer.

Doch Hollerbach erläuterte seine Gefühlslage detaillierter: "Auch wenn es doof klingt. Ich hätte auch noch zwei mehr machen können. Da war noch Potential da." Auch wenn Hollerbach haderte, der Wiesbadener lieferte am Samstag wieder einmal eine äußerst starke Leistung ab, lief den Schanzern ein ums andere Mal davon und belohnte sich mit seinem zweiten Dreierpack im Jahr 2023.

Dreierpacker Hollerbach

Beim 3:2-Erfolg in Bayreuth war der 21-Jährige bereits dreimal erfolgreich gewesen. In der laufenden Saison erzielte Hollerbach in 25 Spielen in der 3. Liga 13 Tore und bereitete drei weitere vor (kicker-Durchschnittsnote 3,26). Dass der Wiesbadener mit Auftritten wie gegen Ingolstadt die Aufmerksamkeit größerer Klubs auf sich zieht, ist dem Torjäger nicht verborgen geblieben - damit beschäftigen will er sich aktuell aber nicht: "Ich habe meinem Berater gesagt, dass ich von anderen Vereinen nichts wissen will."

Schließlich hat Hollerbach mit dem SVWW ein klares Ziel vor Augen - und das heißt zweite Bundesliga. Vier Punkte Vorsprung haben die drittplatzierten Hessen auf Verfolger Osnabrück. Da die vor ihnen platzierten Freiburger nicht aufstiegsberechtigt sind, liegt das Team von Markus Kauczinski aktuell sogar "virtuell" auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Hollerbach kann sich einen Verbleib vorstellen

Für Hollerbach ist sein Plan deswegen im Moment klar: "Ich will meinen Fokus halten. Am Ende des Tages werden wir dann sehen. Ich glaube, es rufen genug an. Ich würde es nicht ausschließen, dass ich nächstes Jahr mit Wiesbaden in der 2. Liga spielen werde."