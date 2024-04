Hoffenheim nach verpasster Tabellenführung: "Endgegner" Fulda wartet

Die Tabelle der Regionalliga Südwest ist begradigt - und die TSG Hoffenheim II vor dem Duell mit der SG Barockstadt auf Rang zwei eingereiht. Im Titel-Endspurt kommt es auch auf eine weitere Bundesliga-Reserve an.

Regionalliga Südwest Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Anschauungsunterricht dabei, wie man aus geringem Ballbesitzanteil und wenig Chancen viel machen kann, gibt es immer wieder im Fußball. Diese Woche war dies in mehrfacher Ausführung bei den Viertelfinalpartien der Champions League zu beobachten. Eine Mannschaft macht das Spiel, die andere dafür die Tore und kommt schließlich weiter.

Die TSG Hoffenheim II kann davon ein Lied singen, sie musste dies aus negativer Sicht bei der 0:1-Niederlage beim TSV Steinbach Haiger am Mittwochabend am eigenen Leib erfahren. "Steinbach hat um jeden Zentimeter gekämpft, während wir 72 Minuten lang auf einen Torerfolg und die größte Chance darauf hingearbeitet haben", sagt Vincent Wagner.

Der TSG-Trainer meint damit das Anrennen seiner Schützlinge, die sich eine Reihe von Gelegenheiten herausspielten und die größte in eben jener 72. Minute durch einen neben das Tor geschossenen Foulelfmeter von Frederik Schmahl vergaben. Wagner hat im Anschluss beobachtet, "dass dies zu einer kleinen Unkonzentriertheit bei uns geführt hat, die den Steinbacher Treffer zur Folge hatte". Christopher Theisen besorgte sechs Minuten später das Tor des Abends. Die TSG versuchte zwar noch einmal alles, hatte aber einfach kein Glück im Abschluss.

Tabelle begradigt

Mit jenem Nachholspiel ist die Tabelle der Regionalliga Südwest begradigt, und die Hoffenheimer Talente gehen als Zweiter mit einem Zwei-Punkte-Rückstand auf die Stuttgarter Kickers in die fünf verbleibenden Punktspiele bis zum 18. Mai.

Dahinter klafft eine fünf Zähler große Lücke, samt deutlich besserem Torverhältnis (+17) zum VfB Stuttgart II. Dem Anschein nach wird es somit zum Zweikampf zwischen den Kickers und Hoffenheim kommen. Eine interessante Rolle dabei kann der VfB mit seiner U 23 ebenso einnehmen wie der sich mitten im Abstiegskampf befindliche FSV Frankfurt, da beide noch auf das Spitzenduo treffen. "Wir wollen den Meisterkampf weiter spannend halten", wünscht sich Wagner zum Abschluss der englischen Woche einen Dreier bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14 Uhr.

Das bedeuten unterm Strich rund zweieinhalb Tage zur Regeneration zwischen zwei Auswärtsspielen. Für den 38-jährigen Trainer gilt es also, seine Schützlinge schnell wieder auf Betriebstemperatur zu bringen. Die Aufgabe, die dann in Osthessen auf "Hoffe zwo" wartet, ist eine besonders knifflige, wie der Coach pointiert erläutert: "Fulda ist, da es in der Heimtabelle auf Rang vier liegt, gewissermaßen der Endgegner unserer englischen Woche."