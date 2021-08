Hoffenheim weist Karlsruhe klar in die Schranken

In einem kurzfristig angesetzten Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit besiegte der Bundesligist den KSC am Mittwoch deutlich.

Erst am Wochenende hatten sich beide Klubs auf einen zusätzlichen Test geeinigt und sich am Mittwochnachmittag zum Nachbarschaftsduell im Trainingszentrum der TSG in Zuzenhausen getroffen. Chefcoach Sebastian Hoeneß wollte vor dem Pflichtspielstart am kommenden Montag im Pokal beim Drittligisten Viktoria Köln (18:30 Uhr) noch einen Härtetest unter Wettkampfbedingungen. Der 39-Jährige dürfte zufrieden sein mit der Generalprobe, in der auch Neuzugang David Raum nach seiner Rückkehr von Olympia für die TSG am Start war.

Viel wird geschont, einige sind noch verletzt

Auch Robert Skov kam erstmals nach der EM wieder zum Einsatz, dagegen wurden etwa Dennis Geiger, Sebastian Rudy, Jacob Bruun Larsen oder Pavel Kaderabek diesmal geschont. Florian Grillitsch fehlte leicht angeschlagen, zudem die verletzten Havard Nordtveit, Ishak Belfodil und Sargis Adamyan, die im Aufbau befindlichen Diadie Samassekou, Ermin Bicakcic und Benjamin Hübner sowie der erkrankte Ihlas Bebou (COVID-19).

Karlsruhe hatte den besseren Start, Pentke verhinderte bei einem Distanzschuss von Kother einen Rückstand. Doch schon zur Pause lagen die Gastgeber gegen den aktuellen Spitzenreiter der 2. Liga mit 2:0 in Führung, der junge Beier (24.) per Abstauber und Baumgartner (27.) per Kopf hatten getroffen. Auch nach dem Wechsel dominierte der Bundesligist und erhöhte durch das dritte Eigengewächs, John, auf 3:0 (60.), in der Schlussphase schraubten Adams per Foulelfmeter (83.) und der junge Franzose Ott (90.) das Ergebnis in die Höhe.

"Ein rundum gelungener Abschluss der Saisonvorbereitung"

"Ich bin mit dem Ergebnis und der Haltung, die unsere Mannschaft heute gezeigt hat, sehr zufrieden. Es war unglaublich wichtig, kurzfristig noch ein Testspiel zu organisieren, weil viele Spieler erst im späten Verlauf der Vorbereitung zum Team gestoßen sind", sagte TSG-Manager Alexander Rosen, "es war ein rundum gelungener Abschluss unserer Saisonvorbereitung - ohne das Ergebnis zu hoch einzustufen. Denn ab sofort gibt es nur noch einen Fokus und der lautet Viktoria Köln."