Höfler: "Endlich dürfen wir in London spielen" - Rolfes' Saint-Gilles-Vergleich

Am späten Freitagmittag wurde in Monaco die Europa-League-Gruppenphase ausgelost. Die Vorfreude beim SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen wächst schon jetzt.

Weil ab 2024 die große Europa-League-Reform greift, sind vorerst letztmals 32 Mannschaften in diesem Wettbewerb dabei. Und nur noch in der Spielzeit 2023/24 wird es auch eine Gruppenphase geben. Bei dieser feiert Freiburg seine England-Premiere, was die Breisgauer mit großer Vorfreude erfüllt.

Zum Ausdruck brachte sie Mittelfeldspieler Nicolas Höfler auf der Freiburger Website mit den Worten: "Ich bin zufrieden und freue mich, dass wir endlich mal in London spielen dürfen und uns gegen jemanden aus der Premier League beweisen können." Conference-League-Sieger West Ham United wird eine echte Herausforderung für die Mannschaft von Trainer Christian Streich, die diese aber gerne annimmt.

Dass es wie in der Gruppenphase der Vorsaison wieder gegen Olympiakos geht, sagt Höfler weniger zu. "Da hätten wir uns einen anderen Gegner gewünscht. Nichtsdestotrotz haben wir da gute Erfahrungen gemacht." Das Hinspiel in Griechenland gewann der Sport-Club mit 3:0, das Rückspiel endete 1:1. Darüber hinaus wartet noch Europa-League-Debütant TSC Backa Topola aus Serbien. "Ich glaube, dass wir mit unserer Qualität weiterkommen können und das ist dann natürlich auch das Ziel", stellte Höfler klar.

Leverkusen und das Wiedersehen mit Lunev

Weniger attraktiv sind die Lose, die Leverkusen nach Aserbaidschan, Norwegen und Schweden schickt. Fernando Carro sagte dennoch: "Ich freue mich auf die interessanten Gegner in unserer Gruppe, vor denen wir den nötigen Respekt haben werden", so der Bayer-Geschäftsführer, der in Monaco vor Ort war: "Unser Ziel kann nur der Gruppensieg sein. Die Euphorie rund um unseren Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr hat Lust gemacht auf mehr - wir wollen wieder angreifen."

Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport, ging genauer auf die Kontrahenten ein: "Erstmal freue ich mich sehr, gegen Qarabag Andrey Lunev (von 2021 bis 2023 bei Bayer, Anm.d.Red.) wiederzusehen, der gerade dorthin gewechselt ist. Dann haben wir mit Molde und Häcken zwei skandinavische Mannschaften, die vielleicht nicht die bekanntesten Namen haben. Aber wir konnten schon in der vergangenen Saison an Union Saint-Gilloise erkennen, über wieviel Qualität auch diese Teams verfügen können."

Bayer habe fraglos "eine gute Gruppe" erwischt. Aber, und das betont Rolfes klar: "Unser Anspruch ist es, weiterzukommen, ganz egal wie die Gegner heißen." Bereit für Europa scheint auch Coach Xabi Alonso. "Wir wollen kämpfen, um so weit wie möglich zu kommen. Letzte Saison waren wir schon sehr nah dran. Wenn man diesen Hunger fühlt, ist das eine gute Motivation, noch weiter zu kommen", so der Spanier.

Der erste Spieltag findet am 21. September statt. Abgeschlossen wird die Gruppenphase am 14. Dezember. Die Anstoßzeiten sind auch in dieser Saison 18.45 Uhr und 21 Uhr.