Höchste Siege in der K.-o.-Runde: Immer mit deutscher Beteiligung

In der K.-o.-Runde der Champions League gab es nie einen höheren Sieg als das 7:0 von Manchester City gegen RB Leipzig. Dreimal zuvor gab es aber bereits das gleiche Ergebnis - immer mit deutscher Beteiligung.

Etwa kurios ist es schon, dass bei allen vier Partien, die in der Champions League 7:0 endeten, deutsche Teams beteiligt waren. Eine ganz besondere Vorliebe scheint auch Pep Guardiola für dieses Ergebnis zu haben. Dreimal war der Coach beim Schützenfest auf der Bank dabei. Alle vier Spiele gingen übrigens im Achtelfinale über die Bühne - zum Sieg in der Champions League hat es anschließend übrigens für keine der Mannschaften am Ende gereicht.

Saison 2011/12: FC Bayern - FC Basel 7:0 (3:0)

Nach einer 0:1-Niederlage beim FC Basel wurde es im Achtelfinal-Rückspiel heftig für das Team von Heiko Vogel. Mario Gomez erzielte beim Schützenfest einen Viererpack und einen astreinen Hattrick nach der Pause. Daneben steuerte Arjen Robben noch zwei Treffer bei. Doch was war die Gala für das Team von Jupp Heynckes wert? Daran erinnert sich in München niemand gern. Nach Siegen gegen Olympique Marseille und Real Madrid kam es zum Finale dahoam gegen Chelsea - und das ging als Fiasko dahoam in die Geschichte ein.

Saison 2014/15: FC Bayern - Schachtar Donezk 7:0 (2:0)

Auch beim zweiten Spiel mischte der FC Bayern mit - und wieder war das Schützenfest nach dem Hinspiel nicht zu erwarten. In der Ukraine hatten sich Schachtar Donezk und der FCB torlos getrennt. In München, damals mit Pep Guardiola als Trainer, trafen dann sechs verschiedene Torschützen, nur Müller hatte am Ende einen Doppelpack verzeichnet. Diesmal war für die Bayern im Halbfinale gegen den FC Barcelona Schluss. Die Katalanen gewannen anschließend das Finale gegen Juventus (3:1).

Saison 2018/19: Manchester City - Schalke 04 7:0 (3:0)

Schalke hatte bereits das Hinspiel gegen Manchester City 2:3 verloren, ehe die Königsblauen im Rückspiel versenkt wurden. Der Ex-Schalker Leroy Sané zeigte dabei wenig Gnade und steuerte neben einem Treffer auch drei Vorlagen zum Fußballfest bei. Doch für Pep Guardiola wurde es auch diesmal nichts mit der europäischen Krone. Im Viertelfinale scheiterte ManCity knapp an Tottenham Hotspur, das seinerseits im Finale dem FC Liverpool unterlag (0:2).

Saison 2022/23: Manchester City - RB Leipzig 7:0 (3:0)

Diesmal soll die Reise nach dem 7:0 gegen Leipzig natürlich weiter gehen. Die Auslosung wird am Freitag über die Bühne gehen.