Hochkaräter verlängern: Grün und Baier halten Viktoria Aschaffenburg die Treue

Viktoria Aschaffenburg hat am Verhandlungstisch einen spektakulären Doppel-Erfolg gefeiert: Sowohl Kapitän Benjamin Baier als auch der ehemalige Bundesliga-Keeper Max Grün haben ihre Verträge bei den Unterfranken verlängert.

Dass Vereine in der Winterpause auch schon mal über den Tellerrand, sprich das Saisonende, hinausblicken, soll hier und da vorkommen. Das ist bei Viktoria Aschaffenburg nicht anders, und trotzdem ragt das, was der Tabellendritte der Regionalliga Bayern am Donnerstag vermeldete, definitiv heraus.

Mit Kapitän Benjamin Baier (34), der zwölf Zweitliga-Partien und 92 Spiele in der 3. Liga vorzuweisen hat und Torwart Max Grün (35), der es neben 64 Zweit- und drei Drittliga-Einsätzen sogar auf 26 Spiele in der Bundesliga gebracht hat, haben gleich zwei Korsettstangen mit herausragender Vergangenheit zeitgleich bis 2024 verlängert.

"Beide sind wichtige Charaktere und haben enormen Einfluss auf unsere Mannschaft und großen Anteil an der Entwicklung der letzten Jahre", hebt Sportvorstand Benedikt Hotz in einer Meldung die Wichtigkeit des Duos hervor. Trainer Jochen Seitz, selbst mit geballter Erstliga-Erfahrung gesegnet, ergänzt: "Beni ist als einer unserer Kapitäne selbstverständlich ein wichtiger Spieler und im Mittelfeld durch seine Zweikampfstärke und seine Ausstrahlung sehr präsent. Dazu stammt er aus Aschaffenburg und identifiziert sich mit der Viktoria zu 100 Prozent. Beni ist einer der Spieler, mit dem ich mich regelmäßig und engmaschig austausche."

Max ist sehr ehrgeizig und reißt unsere jüngeren Spieler dementsprechend auch mit. Trainer Jochen Seitz über Max Grün

Auf Grün angesprochen, klingen Seitz' Worte nicht minder begeistert: "Es war und ist für uns ein enormer Glücksfall, Max mit seiner Erfahrung aus der 2. Liga und der Bundesliga in unserem Team zu haben. Gerade unsere jungen Torhüter können extrem von ihm profitieren. Max ist sehr ehrgeizig und reißt unsere jüngeren Spieler dementsprechend auch mit - verlangt aber auch viel von sich und ihnen, was uns in der Entwicklung voranbringt. Durch seine Ruhe und Ausstrahlung im Spiel aus der Abwehr heraus und durch die starke Kommunikation mit den teilweise noch jungen Innenverteidigern ist auch er ein enorm bedeutungsvoller Bestandteil unserer Mannschaft."

Die so Gepriesenen fassen sich etwas kürzer. Baier: "Mit dem eingeschlagenen Weg, auf dem wir uns aktuell befinden, kann ich mich voll identifizieren. Es macht mir großen Spaß, mit den Jungs und dem Trainerteam zu arbeiten und ich fühle mich auch körperlich sehr gut." Grün sagt: "Ich habe den Schritt, von einem höherklassigen Verein in die Regionalliga Bayern an den Schönbusch zu wechseln, nicht bereut. Ich fühle mich wohl und kann Woche für Woche auf dem Platz zeigen, dass es mir Spaß macht und ich auch körperlich richtig fit bin."