Historisches droht: Die vier Szenarien für Eintracht Frankfurt

Erster, Zweiter, Dritter, Vierter: Am finalen Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ist für Eintracht Frankfurt noch alles drin. Ein Szenario wäre sogar geschichtsträchtig.

Es gibt Champions-League-Gruppen, in denen am abschließenden Spieltag die Spieler der zweiten Reihe antreten dürfen, weil alle Entscheidungen schon gefallen sind. Und dann gibt es die Gruppe von Eintracht Frankfurt.

Die Ausgangslage hat es in sich: Alle vier Mannschaften - Spitzenreiter Tottenham Hotspur (8 Punkte), der Zweite Sporting Lissabon (sieben), der Dritte Eintracht Frankfurt (sieben) und der Vierte Olympique Marseille (sechs) - können zum Abschluss der Vorrunde in dieser Woche noch Gruppensieger werden, aber auch aus dem Wettbewerb ausscheiden.

Nur mit einem Sieg zieht die Eintracht ins CL-Achtelfinale ein

Die Eintracht hat sich mit dem 2:1-Heimsieg gegen Marseille ein "Endspiel" am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Sporting erkämpft. Alle vier Szenarien sind für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner damit noch möglich: der Achtelfinaleinzug als Gruppensieger, der Achtelfinaleinzug als Gruppenzweiter, der "Abstieg" in die Europa League als Gruppendritter - oder das endgültige Europapokal-Aus als Gruppenvierter.

Eintracht Frankfurt wird Gruppensieger…

… mit einem Sieg in Lissabon, wenn Tottenham parallel nicht in Marseille gewinnt.

Eintracht Frankfurt wird Gruppenzweiter…

… mit einem Sieg in Lissabon, wenn Tottenham parallel in Marseille gewinnt.

Eintracht Frankfurt wird Gruppendritter…

… mit einem Unentschieden in Lissabon, wenn Marseille nicht gegen Tottenham gewinnt.

… mit einer Niederlage in Lissabon, wenn Marseille nicht gegen Tottenham gewinnt.

Eintracht Frankfurt wird Gruppenvierter…

… mit einem Unentschieden in Lissabon, wenn Marseille gegen Tottenham gewinnt.

… mit einer Niederlage in Lissabon, wenn Marseille gegen Tottenham gewinnt.

Die generelle Rechnung ist also ganz einfach für die Frankfurter: Nur mit einem Sieg überwintern sie in der Champions League.

Am kuriosesten wäre der Ausgang in Gruppe D, wenn die Eintracht ein Remis holt und Marseille Tottenham schlägt. Dann nämlich wäre Marseille mit neun Punkten Gruppensieger, während Frankfurt, Sporting und Tottenham jeweils acht Punkte hätten. Weil sie in den direkten Vergleichen gegen Sporting (Hinspiel 0:3) und Tottenham (0:0/2:3) dann den Kürzeren ziehen würde, wäre Frankfurt Letzter und würde für ein Champions-League-Novum sorgen: Noch nie in der Wettbewerbsgeschichte wurde eine Mannschaft mit acht Punkten Schlusslicht. Auf diesen "Rekord" würde die Eintracht in ihrer Debütsaison sicher gerne verzichten.