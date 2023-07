Historisch: Ancelotti übernimmt Brasilien - Interimslösung Diniz

Die brasilianische Nationalmannschaft wird erstmals von einem Ausländer trainiert werden. Auch die Interimslösung - bis Carlo Ancelotti 2024 übernimmt - hat es in sich.

Ist es ein Traditionsbruch? Superstar Neymar und Co. freuen sich jedenfalls auf Carlo Ancelotti, der ab Sommer 2024 der erste ausländische Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft werden wird. Die nächste Station des Real-Madrid-Coaches, über die schon lange intensiv spekuliert worden war, machte Ednaldo Rodrigues, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF, am Dienstag (Ortszeit) beim TV-Sender "TV Globo" offiziell.

Demnach werde Ancelotti, 64 Jahre alt, die Seleçao nach seinem Vertragsende in Madrid am 30. Juni 2024 übernehmen - wobei es allerdings einen kleinen Konflikt geben wird. Denn die Copa America, zu der Brasilien Ancelotti gerne bereits an der Seitenlinie stehen haben möchte, beginnt bereits am 20. Juni, zehn Tage vor Ancelottis Vertragsende bei Real.

Diesbezüglich gilt es noch eine Lösung zu finden, was allerdings möglich sein sollte. Die anstehende Vereinssaison wird zu Beginn der Copa America beendet sein, das Champions-League-Finale etwa findet am 1. Juni 2024 statt.

Ancelotti erstmals Nationaltrainer - Traditionalisten freuen sich auf Diniz

Unterschrieben beim Rekordweltmeister, der seit 2002 jedoch auf seinen sechsten Titel wartet, hat Ancelotti noch nicht, weil das rechtlich noch gar nicht möglich ist. Das kann der viermalige Champions-League-Sieger (mit der AC Mailand 2003, 2007 und Real Madrid 2014, 2022) erst ein halbes Jahr vor Vertragsende tun. Der CBF setzt aber auf die mündliche Zusage des Italieners, der als Cheftrainer bisher nur Vereine betreut hat.

Weil Ancelotti erst in knapp einem Jahr übernehmen wird, die zuletzt vom zurückgetretenen Tite und anschließend übergangsweise von U-20-Nationaltrainer Ramon Menezes gecoachte Seleçao momentan aber quasi ohne Trainer ist, gab Präsident Rodrigues im gleichen Zug auch eine Interimslösung für die kommenden gut elf Monate bekannt: den 49 Jahre alten Brasilianer Fernando Diniz, der parallel weiterhin den brasilianischen Topklub Fluminense Rio de Janeiro trainieren wird.

Die Verpflichtung von Diniz findet in Brasilien vor allem bei Traditionalisten Anklang, da er bei Fluminense einen ziemlich intuitiven, positionslosen Fußball spielen lässt, wie er die Brasilianer jahrzehntelang ausgezeichnet hatte, ehe sie sich nach den Misserfolgen der 1980er Jahre einen europäischeren Stil aneigneten. Nicht unähnlich lässt Ancelotti teilweise Real Madrid spielen.