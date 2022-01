Hilßner soll die FSV-Offensive beleben

Der FSV Zwickau leiht für die Rest-Rückrunde Marcel Hilßner (26) vom englischen Zweitligisten Coventry City aus. Der frühere U-Nationalspieler soll ab sofort die Offensive der Sachsen beleben.

Vorerst zurück in Deutschland: Marcel Hilßner.

"Marcel ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der im offensiven Mittelfeld durch Zielstrebigkeit und einen sehr guten Torabschluss immer wieder für Gefahr sorgen kann", sagt FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth.

Für Coventry City war Hilßner - seit Sommer 2020 auf der Insel - in der Liga noch gar nicht aktiv. In der letzten Rückrunde spielte Hilßner auf Leihbasis für Oldham Athletic in der vierten englischen Liga. Wachsmuth hofft entsprechend auf eine "Win-win-Situation" für alle Beteiligten.

Hilßner begann in seiner Geburtsstadt Leipzig mit dem Fußballspielen, anschließend wechselte er in das Nachwuchszentrum des SV Werder Bremen. An der Weser feierte Hilßner sein Drittliga- sowie Bundesliga-Debüt. Bis zu seinem Wechsel nach England war der Linksfuß außerdem für Dynamo Dresden, Hansa Rostock, den SC Paderborn und Halleschen FC aktiv. Zudem bestritt der ehemalige Junioren-Nationalspieler insgesamt 26 U-Länderspiele.