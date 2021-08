Hildmann: "Jeder Preußen-Fan kann stolz sein"

Der SC Preußen Münster lieferte dem VfL Wolfsburg 120 Minuten lang einen beinharten Kampf. Am Ende aber wurde der Regionalligist nicht belohnt. Trainer Sascha Hildmann zeigte sich dennoch stolz auf sein Team.

"Die Enttäuschung ist natürlich groß", gestand Münsters Marvin Thiel beim vereinseigenen "Nullsechs.TV". Trotzdem, so der Linksverteidiger, "war das eine großartige Mannschaftsleistung". Und tatsächlich hatte der West-Regionalligist einen Champions-League-Teilnehmer kurz vor dem Knock-out, wie auch Trainer Sascha Hildmann wusste: "Jeder Preußen-Fan kann stolz auf diese Mannschaft sein. Wir waren dran. Ich muss meinen Hut vor dieser super Leistung der Mannschaft ziehen."

Nach Marcel Hoffmeiers Tor zum 1:0 "explodierte der Kasten hier", meinte Abwehrmann Simon Scherder - und den Preußen fehlten tatsächlich nur wenige Minuten oder Augenblicke, um den Sieg über die Bühne zu bringen. Doch VfL-Profi Josip Brekalo rettete die Wölfe in der 90. Minute gerade noch in die Verlängerung. Und auch in dieser hätte der Underdog in Führung gehen können, hätte Joker Deniz Bindemann allein vor dem starken VfL-Keeper Koen Casteels die Ruhe im Abschluss bewahrt.

Party-Crasher Bornauw

So aber avancierte Sebastiaan Bornauw auf Seiten der Wölfe zum Edeljoker, bereitete mit seinem ersten Ballkontakt den siegbringenden Treffer vor. "Das ist brutal bitter", meinte ein enttäuschter Jan Dahlke kurz nach Ende diesem 120-minüten Pokal-Kampf und merkte an, dass "viele Jungs Krämpfe in der Verlängerung hatten" und trotzdem bis zum Ende kämpften.

Wenigstens der Titel des "Man of the Match" ging an einen Münsteraner: Max Schulze Niehues. Der 32 Jahre alte Keeper bewahrte sein Team mit großartigen Einlagen ein ums andere Mal vor weiteren Gegentreffern. "Wir können sehr stolz auf uns sein. Zwar tut die Niederlage natürlich weh, aber wir können eine Menge Energie mit in den Saisonstart nehmen", so Schulze Niehues abschließend und vorausblickend auf den bevorstehenden Start in der Regionalliga Südwest.