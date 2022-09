Harter Kampf: Osnabrück im Halbfinale des Landespokals

Der VfL Osnabrück hat den Einzug ins Halbfinale des Landespokals geschafft. Am Mittwoch siegte der Drittligist mit 3:0 in Hildesheim.

Am Ende durfte Osnabrück den Einzug in die nächste Runde bejubeln. IMAGO/osnapix

Dabei verkaufte sich der Regionalligist allerdings sehr teuer und machte vor allem zu Beginn auf sich aufmerksam. Ein Treffer gelang dem Underdog allerdings nicht. Die Führung erzielte dann Osnabrück, nach einer Ecke der Gastgeber setzte der VfL einen genialen Konter, den Putaro vollendete (30.).

Auch nach dem Seitenwechsel ging es munter hin und her, Hildesheim versteckte sich keineswegs. In der Schlussphase drückte die Borussia dann auf den Ausgleich, dadurch ergaben sich Räume für den VfL. Der Drittligist wusste diese dann auch zu nutzen und schlug zweimal spät durch Kunze zu (86., 90.+2), der den 3:0-Endstand besorgte.

Durch diesen Sieg zieht Osnabrück ins Halbfinal des NFV-Pokals eins. Der mögliche Gegner wird Anfang Oktober in den weiteren Viertelfinals ermittelt. Für den VfL geht es in der 3. Liga nach der Länderspielpause am 1. Oktober mit dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim weiter.