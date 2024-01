Hier knallt es regelmäßig: Das sind Deutschlands Oberliga-Schießbuden 2023/24

Düneberger SV (Oberliga Hamburg, Ø 3,89 Gegentore pro Spiel)

Für Gold begeben wir uns allerdings nach Hamburg. Mit 3,89 (!) Gegentreffern stellt der Düneberger SV aus der Oberliga Hamburg die schwächste Oberliga Defensive Deutschlands. 70 Gegentore in 18 Spielen lautet die traurige Bilanz des Aufsteigers, der ohne eine Trendwende am Ende der Saison wohl den Gang zurück in die Landesliga antreten muss. IMAGO/Hanno Bode