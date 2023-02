Joker Blank schießt BVB-Junioren ins Achtelfinale der Youth League

Denkbar knapp hat sich der Nachwuchs des BVB für das Achtelfinale der Youth League qualifiziert. Gegen Hibernian Edinburgh waren die Dortmunder überlegen, gerieten aber früh in Rückstand. In der 90. Minute sorgte Blank für die Entscheidung.

Erst am letzten Spieltag der Gruppenphase erspielten sich die BVB-Junioren ihr K.-o.-Phasen-Ticket, doch vor dem Achtelfinale wartete ein Play-off-Match auf die Schwarz-Gelben. Die Tullberg-Elf musste zum schottischen Vertreter Hibernian Edinburgh, der sich über die Meisterrunde gegen Nantes durchgesetzt hatte.

Vor atemberaubender Kulisse, 7723 Zuschauer waren an die Easter Road gekommen, waren die Dortmunder von Beginn an spielbestimmend, ohne sich jedoch zwingende Torchancen herauszuspielen. Die Defensive der Gastgeber stand sicher - und behielt auch im gegnerischen Strafraum die Oberhand: Nach 26 Minuten stand Innenverteidiger Blaney bei einer Freistoßflanke frei, schraubte sich hoch und köpfte zur Führung ein.

BVB sucht die Lücke, Hibernian verteidigt

Bitter für den BVB, dem auch im Anschluss zu wenig einfallen sollte. Zwar konnte Gürpüz mit einer direkten Eckball-Variante überraschen, Torhüter Johnson spitzelte den Ball jedoch gerade so noch über die Latte. Mit einem 0:1-Rückstand ging die U-19 von Borussia Dortmund also in die Pause.

Nach der zeigte die Offensive um die beiden Top-Torschützen Rijkhoff und Brunner ein deutlich entschlosseneres Gesicht. Zeitweise belagerten die Schwarz-Gelben den gegnerischen Strafraum, den Hibernian hingegen weiterhin leidenschaftlich verteidigte.

Rijkhoff gleicht aus - Blank erlöst den BVB in der 90.

Erst ein Elfmeterpfiff nach 68 Minuten sollte den BVB erlösen, nach Hasties Handspiel brachte Rijkhoff sein Team auf Kurs Elfmeterschießen (70.). Doch so weit wollten die Dortmunder es nicht kommen lassen. In der Schlussphase kesselte man den Gegner um den deren Strafraum ein - und nach einem tollen Sololauf von Brunner sorgte der eingewechselte Blank per Flachschuss für Jubelstürme.

Beinahe hätte Hibernian noch einmal zurückgeschlagen, doch Ostrzinski sollte seine Unsicherheit bei einem Freistoß bei der darauffolgenden Ecke ausbügeln: Auf der Linie hielt der Dortmunder Torhüter den Ball - und somit auch den Sieg seiner Mannschaft - fest.

Das nächste Spiel in der Runde der letzten 16 wird am 28. Februar oder 1. März ausgetragen.