HFC leiht Bremens Offensivspieler Badjie aus

Offensivspieler Kebba Badjie (21) wechselt auf Leihbasis vom SV Werder Bremen zum Halleschen FC. Er erhält einen Vertrag bis Juni 2022.

Badjie, der in Gambia geboren wurde, spielt seit fünf Jahren in Deutschland Fußball. Über die Jugendmannschaften des Blumenthaler SV, Niendorfer TSV und VfL Oldenburg schaffte es der Linksfuß 2019 schließlich zu Werder Bremen. Dort war er zunächst Teil des Kaders der zweiten Mannschaft, bevor er im Juli 2021 einen Profivertrag für die erste Mannschaft erhielt. In 55 Regionalligaspielen erzielte er 25 Treffer.

Am Donnerstag lieh der HFC den 21-Jährigen bis Juni nächsten Jahres aus. Er erhält die Rückennummer 20.

"Kebba Badije ist ein klassischer Flügelstürmer und somit eine weitere Option für unsere Außenbahnen", wird der Sportdirektor des Halleschen FC, Ralf Minge, in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Mit seinem ausgeprägten Tempo und den Stärken im Eins-gegen-eins bringt er ein zusätzliches Element in unser Angriffsspiel ein. Kebba ist ein bescheidener Junge, der mit seinen 21 Jahren hungrig ist und die Zukunft noch vor sich hat. Wir sehen in ihm erhebliches Leistungs- und Entwicklungspotential."

Das nächste Heimspiel in Halle findet am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) statt, dann empfängt der HFC den schwach gestarteten Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig.