"Heute war mein Tag": Taurasi knackt historischen Meilenstein

Sie gilt als GOAT (Greatest Of All Time) im Frauen-Basketball, diesen Status hat Diana Taurasi mit ihrem nächsten Meilenstein unterstrichen: In der Nacht auf Freitag erzielte die 41-Jährige ihren 10.000 Punkt in der WNBA.

Persönlicher Rekord und Meilenstein in einem Spiel: Diana Taurasi. Getty Images