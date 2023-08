Heute Conference-League-Auslosung: Das sind Frankfurts mögliche Gegner

Mit Eintracht Frankfurt startet schon bald der erste Bundesligist in seine Europapokal-Saison. Das Wichtigste zur heutigen Auslosung der Europa-Conference-Play-offs.

Weil der VfL Wolfsburg überraschend gegen Absteiger Hertha BSC mit 1:2 und verlor und Dina Ebimbe in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg traf, kletterte Eintracht Frankfurt am 34. Spieltag der Vorsaison noch auf den siebten Platz und erreichte damit erneut den Europapokal. Doch erst nach dem verlorenen DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig (0:2) stand fest, in welchem Wettbewerb die SGE 2023/24 antritt: in der Europa Conference League.

Am 24. und 31. August stehen der Mannschaft um den neuen Trainer Dino Toppmöller in Hin- und Rückspiel die Play-offs bevor, in der es um eines der 32 Tickets für die Gruppenphase geht. An diesem Montag (14.10 Uhr) nimmt die UEFA in Nyon die Auslosung der Play-off-Paarungen vor. Nur wird der Gegner der Eintracht danach noch gar nicht feststehen.

Denn: Noch muss die dritte Runde der Qualifikation gespielt werden, in der die Frankfurter noch Pause haben. Deshalb wird ihnen heute nur der Sieger einer dieser Paarungen zugelost werden. Wie die UEFA am Montagvormittag bekanntgab, kommen im komplizierten Auslosungsprozedere letztlich acht Kontrahenten für die Eintracht infrage.

Dank ihres vergleichsweise hohen UEFA-Koeffizienten geht die SGE Klubs wie Fenerbahce, Lille, Aston Villa, Club Brügge oder der AC Florenz aus dem Weg. Ob sie mit einem Heim- oder Auswärtsspiel beginnt, wird dagegen per Los entschieden.

Die möglichen Gegner der Eintracht:

Der Sieger der Paarung Hapoel Beer-Sheva FC (Israel) gegen Levski Sofia (Bulgarien)

Der Sieger der Paarung Twente Enschede (Niederlande) gegen Riga FC (Lettland)

Der Sieger der Paarung Legia Warschau (Polen) gegen Austria Wien (Österreich)

Der Sieger der Paarung Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Rumänien) gegen FK Aqtöbe (Kasachstan)

Die dritte Runde der Qualifikation geht am kommenden Donnerstag (Hinspiele) und eine Woche später (Rückspiele) über die Bühne. Zu welcher Uhrzeit die beiden Play-off-Spiele (24./31. August) stattfinden, will die UEFA bis zum kommenden Freitag bekanntgeben.