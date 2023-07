Herzprobleme überwunden: Staude unternimmt neuen Anlauf in Offenbach

Nach einer kompletten Saison ohne Verein sieht man Keanu Staude künftig in Liga vier wieder: Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach hat den ehemaligen Zweitliga-Angreifer unter Vertrag genommen.

Keanu Staude will nicht mehr nur auf der Bank Platz nehmen. In Offenbach will der 26-Jährige wieder auf dem Platz angreifen. IMAGO/Ulrich Wagner

Der OFC hat mit Keanu Staude einen weiteren Spieler für die offensive Außenbahn verpflichtet. Der 26-jährige Flügelspieler, der in der Jugend bei Arminia Bielefeld ausgebildet wurde, wo er 2016 auch den Sprung aus der U 19 in die erste Mannschaft schaffte, sammelte in seiner Karriere bereits 86 Partien in Liga zwei (sechs Tore) sowie 22 Spiele in Liga drei (ein Tor). Nachdem er in der Spielzeit 19/20 mit der Arminia Zweitliga-Meister wurde, zog es ihn für ein Jahr zu den Würzburger Kickers, ehe er sich im Sommer 2021 dem TSV 1860 München anschloss.

Dort allerdings kam der frühere deutsche U-20-Nationalspieler nie richtig an: Eine Herzmuskelentzündung machte ihm zu schaffen, die Probleme zogen sich hin, so legte Staude in der vergangenen Spielzeit 22/23 eine Zwangspause ein.

Zuvor aber habe er "in der zweiten und dritten Liga seine Abdrücke hinterlassen", sagt Christian Hock, Geschäftsführer Sport beim OFC: "Er bringt hohes Tempo mit, hat eine gute Eins-gegen-eins-Situation und gute Abschlussqualität. Mit seiner Erfahrung, Tempo und Abschlussqualität wird er uns auf der Außenbahn verstärken", so Hock weiter.

"Am ersten Tag direkt gepackt"

"Der OFC ist ein Traditionsverein, der mich schon am ersten Tag direkt gepackt hat. Ich wurde beim ersten Training sofort super aufgenommen und habe gespürt, dass das Team einfach Bock hat", wird Staude selbst in der Pressemeldung zitiert. "Natürlich waren auch das Trainerteam und Christian Hock entscheidend, die mir ein sehr gutes Gefühl für die Zusammenarbeit gegeben haben. Ich bin ein noch junger aber schon relativ erfahrener Spieler und möchte mit meinen Offensivqualitäten der Mannschaft, dem Verein und den Fans helfen, die größtmöglichen Erfolge zu feiern."

Staude war bereits eine Woche lang als Gastspieler bei den Kickers und erzielte im Testspiel gegen den 1. FC Erlensee das Tor zum 2:1 Zwischenstand (Endstand 4:1 für Offenbach).