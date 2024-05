"Herzensangelegenheit": Majetschak verlängert in Aue nun auch offiziell

Dass Erik Majetschak in Aue bleibt, stand schon seit ein paar Tagen fest. Nun verkündete der Drittligist die Vertragsverlängerung auch offiziell.

Er verlängerte seinen Kontrakt in Aue bis 2026: Erik Majetschak. IMAGO/Fotostand

Aues Nachricht am Mittwoch überraschte die eigenen Anhänger nicht. Denn bereits nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen Mannheim am Samstag hatte sich Erik Majetschak das Mikrofon geschnappt und seine Vertragsverlängerung verkündet.

Nun setzte er auch seine Unterschrift unter den bis 2026 laufenden Kontrakt. "Ich bedanke mich für das Vertrauen der sportlichen Leitung. Meine Vertragsverlängerung ist eine Herzensangelegenheit und ich möchte den eingeschlagenen Weg mit diesem ambitionierten Team weitergehen", so der 24-Jährige.

32 Liga-Einsätze in der abgelaufenen Spielzeit

Der Defensivspieler, der 2019 aus der U 19 von RB Leipzig gekommen war, ist im Erzgebirge eine echte Institution und geht ab Sommer in seine sechste Saison. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Defensivspieler in 32 Drittliga-Spielen zumeist als Innenverteidiger zum Einsatz (drei Tore).

"Erik Majetschak hat sich zu einem Leistungsträger entwickelt, hilft der Mannschaft mit seiner enormen Flexibiliät und entwickelt zudem immer mehr Torgefahr", erklärt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich. Neben der sportlichen Qualität hob Heidrich anschließend auch noch den "tadellosen Charakter" hervor.

Bevor es für Majetschak in die Sommerpause geht, hat er noch einen Titel im Visier. Am Samstag ist Aue bei Ligakonkurrent Dresden im Endspiel des Landespokals Sachsen zu Gast (15.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Durch die Ligaplatzierung der SGD (4.) sind beide Mannschaften bereits für den DFB-Pokal qualifiziert, sodass es "nur" noch um den Titel an sich geht.