Nach über zehn Jahren Pause (damals beim 2:1-Erfolg der Berliner in Dortmund am 21. Dezember 2013 in der Bundesliga) steht Gersbeck damit erst zum zweiten Mal überhaupt - und erstmals nach seiner Rückkehr im Sommer 2023 - bei einem Pflichtspiel im Tor der Hertha-Profis.