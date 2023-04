Viererpacker Rijkhoff nicht zu bremsen: BVB dem Endspiel ganz nah

Im zweiten Halbfinale im Rennen um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft hat sich Titelverteidiger Borussia Dortmund mit einem 4:0 bei Hertha BSC eine äußerst komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen.

Man of the Match: Dortmunds Julian Rijkhoff (Mi.) brillierte mit einem Viererpack in Berlin. IMAGO/Matthias Koch