Herrada gewinnt elfte Etappe - Favoriten lassen sich in Ruhe

Jesus Herrada hat die elfte Etappe der Vuelta gewonnen. Die Favoriten beließen es bei der Bergankunft bei einem kurzen Kräftemessen auf den letzten paar Metern.

Der 33-jährige Herrada vom französischen Team Cofidis setzte sich nach 163,2 Kilometern bei der Bergankunft an der Laguna Negra bei Vinuesa vor Romain Gregoire (Frankreich/Groupama-FDJ) und dem Dänen Andreas Kron (Lotto-Dstny) durch. Geraint Thomas (Ineos) kam als Fünfter auf dem Berg an.

In der Gruppe der Favoriten schienen sich alle auf einen Nichtangriffspakt verständigt zu haben. Jedenfalls fuhr man gemeinsam bergan, erst auf den finalen Metern wurde das Tempo kurz erhöht. Veränderungen im Gesamtklassement blieben deshalb aus.

Der Gesamtführende Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) erreichte entsprechend gemeinsam mit den weiteren Favoriten um Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step), dem dreimaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien) sowie Tour-Champion Jonas Vingegaard (Dänemark/beide Jumbo-Visma) mit einigen Minuten Rückstand auf Herrada das Ziel. Erster Verfolger von Kuss bleibt weiter der Spanier Marc Soler (UAE Team Emirates), der 26 Sekunden zurückliegt.

Jumbo-Visma hält mit Kuss, Vingegaard und Roglic weiterhin drei starke Trümpfe in der Hand, was es für Evenepoel und Co. in den nächsten Tagen schwierig machen wird. Als bester Deutscher belegte Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe mit 6:48 Minuten Rückstand Platz 65.

Donnerstag für die Sprinter und Tourmalet am Freitag

Am Donnerstag führt die zwölfte Etappe der Rundfahrt über 165,4 km von Olvega nach Saragossa. Bei dem flachen Finale wittern die Sprinter ihre Chance auf den Tagessieg.

Am Freitag wird es richtig knackig auf dem kurzen Teilstück mit nur 134 Kilometern. Auf dem Programm steht unter anderem der Col d'Aubisque und zum krönenden Abschluss geht es auf den Col du Tourmalet (2115 Meter). Die Vuelta endet am 17. September traditionell in Madrid.

11. Etappe Lerma - Vinuesa (163 km):

1. Jesús Herrada Lopez (Spanien) - Cofidis 3:29:17 Std.; 2. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ + 3 Sek.; 3. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny + 8; 4. Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ecuador) - EF Education-EasyPost + 12; 5. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 19; 6. Pelayo Sanchez Mayo (Spanien) - Burgos - BH + 24; 7. Rudy Molard (Frankreich) - Groupama-FDJ; 8. Nicolas Prodhomme (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 27; 9. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 58; 10. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers + 1:16 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 11. Etappe:

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 39:27:45 Std.; 2. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 26 Sek.; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 1:09 Min.; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:36; 5. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ + 2:02; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 2:16; 7. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 2:22; 8. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:25; 9. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 2:50; 10. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 3:14