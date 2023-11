"Hellwach" und mit Maskenmann Mause: Beendet der FCI die RWE-Serie?

Nach dem abgesagten Pokalspiel ist der FC Ingolstadt am Wochenende gegen das formstarke Rot-Weiss Essen gefordert. Die Schanzer können dabei wieder auf ihren Torjäger Jannik Mause zurückgreifen.

Das vergangene Wochenende lief für Ingolstadt anders als geplant. Die Partie im Landespokal Bayern gegen Türkgücü München wurde aufgrund von Regenfällen und einem unbespielbaren Platz abgesagt. FCI-Coach Michael Köllner nahm dies merklich angesäuert auf: "Wir waren gut vorbereitet auf Türkgücü. Das ist natürlich suboptimal, wenn man die gesamte Steuerung unter der Woche auf eine Partie am Samstag richtet und dann das Duell nicht stattfindet, aber wir haben das Beste draus gemacht."

Mause mit Maske

Gegenüber dem ins Wasser gefallenen Wochenende tröstet der Blick auf Ingolstadts Lazarett. "Bei Costly und Udogu schaut es sehr gut aus, dass sie nächste Woche wieder ins Training zurückkehren werden", so Köllner. Der Comeback-Plan bei Thomas Rausch und Mladen Cvjetinovic läuft wie gewünscht und auch bei Maximilian Dittgen geht die Reha gut voran. "Im Januar können wir wieder mit ihm rechnen", ist Köllner optimistisch.

Auch in der Offensive gibt es gute Neuigkeiten. So ist Pascal Testroet nach muskulären Problemen zurück und auch Torjäger Jannik Mause (neun Treffer) ist nach seinem Nasenbeinbruch wieder einsatzbereit. Er wird gegen Essen mit einer Maske auflaufen. Einzig die Gesundheitslage von Tobias Schröck "bereitet Kopfzerbrechen". Er laboriert an einer Nasennebenhöhleninfektion.

Köllner:"RWE ist die Mannschaft der Stunde"

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt nun Rot-Weiss Essen zu den Schanzern. RWE konnte seine letzten fünf Ligaspiele in Folge gewinnen und rangiert aktuell auf dem dritten Platz. Mit einem Sieg könnte der FCI bis auf drei Punkte herankommen. "RWE ist die Mannschaft der Stunde. Sie zeigen technisch einen starken Ball, wollen das Spiel in die Hand nehmen und verfügen über sehr gute Außenbahnspieler", findet Köllner lobende Worte für den Gegner und erwartet eine "schwierige Aufgabe".

Helfen könnte da auch die eigene Heimstärke. Bisher ging erst eine Partie im Audi-Sportpark verloren. Die Schanzer sind derzeit Achter und haben sich nach einer schwächeren Phase wieder gefangen. Von den letzten fünf Ligaspielen ging der FCI nur einmal leer aus. "Wir wollen zeigen, dass bei uns eine Mannschaft auf dem Platz steht, die alles tut, Tore schießen möchte und eine gute individuelle Qualität auf den Platz bringt. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein", formulierte Köllner eine klare Zielsetzung für die kommende Aufgabe.