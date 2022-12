Heikle Testreihe: So geht es für die DFB-Elf weiter

Erst in eineinhalb Jahren wird die deutsche Nationalmannschaft nach dem WM-Aus wieder ein Pflichtspiel bestreiten. Was passiert dazwischen? Ein kurzer Überblick.

Für das nächste Länderspiel hat der DFB noch kein einziges Ticket verkauft. Das liegt allerdings nicht daran, dass die deutsche Nationalmannschaft ihre Fans bei der WM 2022 einmal mehr enttäuschte, sondern hat einen ganz einfachen Grund: Wann, wo und gegen wen die DFB-Auswahl als nächstes spielt, ist schlichtweg noch offen.

Auf die Nationalelf kommt eine heikle Phase zu. Während sich andere europäische Nationen in der Qualifikation zur EM 2024 und vier von ihnen zusätzlich im Final Four der Nations League messen, stehen für Deutschland 2023 ausschließlich Testspiele auf dem Programm. Das nächste Pflichtspiel bestreitet die DFB-Elf erst am 14. Juni 2024 - bei der Eröffnung der Heim-EM in München.

Sechs Länderspielfenster - nur Testspiele

Diese eineinhalb Jahre ohne Wettbewerbsdruck bieten dem deutschen Trainerteam zwar reichlich Möglichkeiten, um Dinge auszuprobieren. Doch es gibt einen Grund, warum Hansi Flick die Qualifikation für die Nations-League-Endrunde so vehement (und vergeblich) gefordert hatte, und der mögliche Titel in diesem jungen Wettbewerb ist es nicht unbedingt. Vielmehr wäre es die einzige Möglichkeit gewesen, sich vor der EM noch einmal auf höchstem Niveau unter Wettkampfbedingungen zu messen.

Stattdessen bestreiten Gastgeber Niederlande, Kroatien, Italien und Spanien das Final Four im Juni 2023 und fallen damit automatisch auch als mögliche deutsche Testspielgegner aus. Darüber hinaus kommen etwa auch Duelle mit Portugal oder der Schweiz nicht infrage, weil diese in der EM-Qualifikation in einer der Sechsergruppen landeten und damit ebenfalls keinen Raum mehr im Terminkalender haben.

Das größte Highlight findet in Hamburg statt

Deutschland wird bis zur EM in den sechs Länderspielfenstern im März (20.-28.3.), Juni (12.-20.6.), September (4.-12.9.), Oktober (9.-17.10.), November 2023 (13.-21.11.) sowie März 2024 (18.-26.3.) voraussichtlich jeweils zwei Testspiele bestreiten und kann dabei auch nicht-europäische Gegner auswählen. "Doch Freundschaftsspiele können meiner Meinung nach einen Wettbewerb nicht ersetzen", gibt etwa kicker-WM-Kolumnist Andreas Möller zu bedenken.

Bis Ende März hat der DFB nun erst einmal Zeit, sich neu zu sortieren. Spielorte und Gegner für die nächsten Länderspiele dürfte er demnächst bekanntgeben. Während für die Frauen-Nationalelf vom 20. Juli bis 20. August 2023 die WM in Australien und Neuseeland ansteht, findet das größte Highlight für die Männer im kommenden Jahr wohl in der Hamburger Elbphilharmonie statt: Dort werden am 2. Dezember die EM-Gruppen ausgelost.