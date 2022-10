Heat binden Herro für vier Jahre und 130 Millionen

Die Miami Heat haben einen ihrer Protagonisten mit einem Langzeitvertrag ausgestattet.

Tyler Herro, in der vergangenen Saison "Sixth Man of the Year" in der NBA, hat sich mit den Miami Heat auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, der mit bis zu 130 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 132,7 Mio. Euro) dotiert ist. 120 Millionen sind dabei garantiert. Dies erfuhr ESPN am Sonntag von den Spielerberatern des Guards.

Der erst 22-jährige Herro sammelte in der vergangenen Spielzeit im Schnitt 20,7 Punkte. Neben Jordan Clarkson von den Utah Jazz war er der einzige Spieler mit 1000 oder mehr erzielten Punkten, der nicht in der Startformation einer Mannschaft steht.

Finalist 2020

Für Miami ist der Guard einer der Eckpfeiler neben Bam Adebayo und Jimmy Butler auf dem Weg zur erhofften Meisterschaft. 2020 hatte Herro die Heat als Rookie in der "Bubble" von Orlando bereits in die NBA-Finalserie geführt, die dann gegen die Los Angeles Lakers um LeBron James mit 2:4 verloren ging.