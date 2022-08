"Hat perfekt funktioniert": Correias Doppelpack ins Glück nach sehr langer Zeit

Einer der bekannteren Spieler der SV Elversberg stand am Samstag bei Zweitliga-Absteiger Dresden ungewohnt im Fokus. Marcel Correia tat gegen Dynamo mehr, als normalerweise von ihm erwartet wird.

Elversbergs Marcel Correia (Mitte) war in Dresden in einer ungewohnten Rolle unterwegs. IMAGO/Eibner

Besser hätte der Samstag für Marcel Correia (33) kaum laufen können: Der Innenverteidiger avancierte beim stark in die 3. Liga gestarteten Aufsteiger SV Elversberg bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden zum Matchwinner. Und das nicht etwa, weil der Routinier hinten alles dichthielt.

Stattdessen erzielte Correia, vor der Saison vom SC Paderborn gekommen, weil er näher an der Heimat Kaiserslautern sein wollte, einen Doppelpack. Der Deutsch-Portugiese hatte in seinen 219 Spielen in den ersten drei Ligen Deutschlands zuvor gerade einmal fünf Tore erzielt.

Grund zur Freude war also ohnehin vorhanden. Genug waren die Treffer in diesem Sinne aber nicht. Correias spielentscheidende Tore - eines per Dropkick und eines aus der Distanz in den Winkel, mit links und rechts - hievten die SVE samt des dritten Sieges auswärts auf den zweiten Platz.

Ich glaube, es war in der C-Jugend, dass ich das letzte Mal zwei Tore in einem Spiel gemacht habe. Marcel Correia

Die Art seiner Tore hatte der Spieler des Spieltags Correia (kicker-Note 1) übrigens geplant. "Bei beiden hat das, was ich vorhatte, perfekt funktioniert", erklärte er stolz und fügte an: "Ich habe danach mit ein paar alten Kumpels gesprochen: Ich glaube, es war in der C-Jugend, dass ich das letzte Mal zwei Tore in einem Spiel gemacht habe." Doch die Zuschauer dürften "nicht jedes Wochenende Treffer von mir erwarten", schmunzelte er.