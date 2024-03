"Hat mein Herz gewonnen": Kapitän Verlaat bleibt bei den Löwen

Der TSV 1860 München kann über das Saisonende hinaus mit Kapitän Jesper Verlaat planen. Der Niederländer hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Wie lange dieser läuft, ließen die Löwen offen.

Er bleibt in München: Kapitän Jesper Verlaat. imago images

Vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) haben die Münchner Löwen für einen Stimmungsaufheller unter der Woche gesorgt: Die Vertragsverlängerung von Jesper Verlaat wurde am Mittwochabend offiziell. Das ursprüngliche Arbeitspapier hatte bis zum 30. Juni 2024 Gültigkeit besessen.

Wie lange der neue Vertrag läuft, teilte der Drittligist nicht mit. Stattdessen hätten beide Parteien vereinbart, Stillschweigen über genaue Vertragsinhalte zu bewahren.

"Ich fühle mich in München extrem wohl", wird Verlaat auf der Website der Sechziger zitiert und fügt an: "Die Löwen-Fans, das Grünwalder Stadion, das Trainingsgelände, der ganze Verein, die Stadt und ihre Möglichkeiten, all das hat mein Herz gewonnen. Zudem möchte ich mit den Löwen noch etwas erreichen. Daher gab es für mich keine andere Entscheidung, als hier beim TSV 1860 München zu bleiben."

Den Aufstieg kann Verlaat zumindest in dieser Saison abhaken, aktuell ist 1860 nur 13. der 3. Liga mit 38 Punkten aus 29 Spielen. Relegationsrang drei, auf dem Dynamo Dresden steht, ist satte 15 Zähler entfernt. Zehn Punkte Vorsprung sind es auf Abstiegsplatz 17, den aktuell Waldhof Mannheim inne hat.

Verlaat auch eine wichtige "Werbefigur"

Von eben jenen Mannheimern war Verlaat im Sommer 2022 zu den Löwen gewechselt. Seitdem absolvierte der Innenverteidiger 66 Pflichtspiele für den TSV 1860 und erzielte dabei fünf Treffer. In der laufenden Drittliga-Spielzeit kommt Verlaat auf 28 Einsätze, immer stand er dabei in der Startelf und wurde nur ein einziges Mal ausgewechselt (ein Assist, kicker-Notenschnitt 2,89).

"Die Verlängerung mit Jesper Verlaat lag uns allen besonders am Herzen und ist daher ein großer Erfolg für den TSV 1860 München", stellt Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner klar: "Jesper ist nicht nur der Kapitän der Mannschaft, sondern auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Teams und des Vereins. Als Mitspieler, als Vorbild, als Werbefigur. Jesper ist immer mit Engagement, Leidenschaft und Freude dabei. Das macht ihn für uns so wertvoll."

Nachweisen will er das auch gegen Münster am Samstag, wenn die Löwen den achten Heimsieg anpeilen.