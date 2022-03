Hat ManUnited ein Auge auf Tuchel geworfen?

Manchester United sucht einen Nachfolger für Interimstrainer Ralf Rangnick - kommt Thomas Tuchel ins Spiel?

Gleich mehrfach hat sich Thomas Tuchel in den vergangenen Tagen zum FC Chelsea bekannt. "Es gibt keinen Zweifel, dass ich bis zum Ende der Saison bleiben werde", sagte der FIFA-"Trainer des Jahres" etwa am Montag und trat Befürchtungen entgegen, er könne in der aktuellen Gemengelage hinschmeißen.

Doch wie es im Sommer weitergeht, ist aktuell offen - für den Klub, der einen neuen Eigner braucht, um nach den Sanktionen gegen Roman Abramovich wieder handlungsfähig zu werden, und für den Trainer, der eigentlich noch bis 2024 vertraglich gebunden ist.

Am Mittwoch befeuerte der seriöse "Guardian" Gerüchte, die bereits die Runde gemacht hatten: Auch Manchester United habe Tuchel im Blick und beobachte dessen Situation an der Stamford Bridge genau.

Auch ten Hag und Pochettino gelten weiter als Kandidaten

Der englische Rekordmeister, der am Dienstag im Champions-League-Achtelfinale gegen Atletico Madrid ausgeschieden ist und zum fünften Mal in Folge eine Saison ohne Titel beenden wird, sucht einen Nachfolger von Interimstrainer Ralf Rangnick. Auch Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) und Mauricio Pochettino (Paris St. Germain) gelten seit geraumer Zeit als Kandidaten.

Für eine erhöhte Attraktivität der Stelle soll Rangnick selbst sorgen: Als letztes Saisonziel bleibt ihm und seiner Mannschaft die erneute Qualifikation für die Champions League. Derzeit liegt United einen Punkt hinter dem Tabellenvierten Arsenal, der noch drei Nachholspiele in der Hinterhand weiß - allerdings bei Liverpool, Chelsea und Tottenham.

