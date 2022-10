Hasebe ist bereit: "Tottenham ist nicht nur Harry Kane"

Vier Mal trat Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren in London an - kein Spiel ging verloren. Gegen Tottenham Hotspur wollen die Hessen am Mittwochabend aber mehr, als nicht verlieren.

Aus London berichtet Moritz Kreilinger

Im Hinspiel vor einer Woche hat die Eintracht bewiesen, dass sie Tottenham ein Bein stellen kann. Das 0:0-Remis imponierte Trainer Oliver Glasner mächtig. "Wenn man das Hinspiel gegen Tottenham sieht, dann ist meine Hochachtung vor den Spielern nochmal gestiegen. Wie grandios sie einzeln und als Mannschaft gespielt haben, wie konzentriert sie ihre Aufgaben erfüllt haben", betonte der Österreicher am Dienstagabend in den Katakomben der imposanten Arena an der White Hart Lane.

Ein schmaler Grat

Am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) will der Europa-League-Sieger im Vergleich zum Hinspiel nochmal einen draufsetzen. "Wir wollen nach vorne spielen, kompakt verteidigen, aber immer wieder Angriffe spielen und Tottenham in der Defensive vor Aufgaben stellen", kündigte Glasner an. Es ist ein schmaler Grat. Ein Treffer für die Eintracht könnte Gold wert sein, eine Niederlage hingegen sehr schmerzhaft. Denn bekanntermaßen zählt in der Champions League bei gleicher Punktzahl in der Endabrechnung der Gruppenphase zuerst der direkte Vergleich, erst danach das Torverhältnis. Im Kampf um das begehrte Achtelfinal-Ticket ist die Partie nach dem Remis vergangene Woche richtungsweisend.

Tottenham ist nicht nur Harry Kane. Auch Son und Richarlison sind Spieler von hoher Qualität. Makoto Hasebe

Entscheidend wird sein, ob es Frankfurt gelingt, die Offensivabteilung des Premier-League-Klubs erneut in Schach zu halten. Im Hinspiel beeindruckte der 38-jährige Makoto Hasebe einmal mehr, in dem er Harry Kane über weite Strecken nicht zum Zug kommen ließ. Doch der Japaner warnt davor, die Spurs auf den englischen Stürmerstar zu reduzieren. "Tottenham ist nicht nur Harry Kane. Auch Son und Richarlison sind Spieler von hoher Qualität. Wir müssen als Mannschaft gut verteidigen", betonte Hasebe, der nach einer Pause am vergangenen Wochenende bereit ist für die nächste große Aufgabe.

Kane zollt Hasebe Respekt

Kane selbst freut sich auf das erneute Duell und ist optimistisch. "Respekt für Makoto Hasebe. Er ist ein toller Spieler. Es war ein intensives Duell. Ich will aber treffen und werde morgen meine nächste Chance suchen", betonte der Torjäger.

Zwar steht Mario Götze, der im Hinspiel noch fehlte, wieder zur Verfügung. Die Stimmung bei den Verantwortlichen um Trainer Glasner erlitt vor dem Abflug nach London dennoch einen kleinen Dämpfer. Im Abschlusstraining am Dienstagmittag signalisierten Luca Pellegrini (Schulterverletzung) und Ansgar Knauff (Faszienverletzung im Oberschenkel), dass sie nicht spielen können. "Wir hatten die ein oder andere Idee, die wir wieder verwerfen musste", haderte Glasner, dem damit gleich beide Optionen für die linke Seite wegfallen. Christopher Lenz dürfte damit auf die Position des Schienenspielers links neben der Dreierkette in die Startelf rücken.

Auch im fünften Anlauf in London ohne Niederlage nach 90 Minuten?

Tottenham ist zwar Neuland für Glasner, die Reise nach London gibt dem Trainer dennoch "ein gutes Gefühl". Erst im April dieses Jahres legte die Eintracht mit dem 2:1 bei Stadtkonkurrent West Ham United im Halbfinalhinspiel den Grundstein für den späteren Titel. Die britische Hauptstadt scheint ein gutes Pflaster zu sein. Auch gegen Arsenal (2:1) war man 2019 in der Gruppenphase der Europa League siegreich. Gegen Chelsea scheiterte die SGE wenige Monate vorher im Halbfinale erst im Elfmeterschießen. Bleibt es am Mittwoch dabei, dass die Eintracht auch gegen den vierten Klub Londons binnen 90 Minuten nicht verliert, steht die Tür zum Achtelfinale offen.