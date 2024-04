"Harter Weg bis hierher": "Straßenfußballer" Bouchama verlängert in Münster

Er arbeitete sich Schritt für Schritt hoch und ist mittlerweile im Profifußball angekommen: Nun hat Yassine Bouchama seinen Vertrag bei Drittligist Preußen Münster verlängert.

Es ist noch nicht lange her, da spielte Bouchama noch bei unterklassigen Vereinen, in dieser Saison hat er sich in der 3. Liga etabliert: "Ich habe mit 22 noch in der Landesliga gespielt, da haben mir die wenigsten das zugetraut", wird der 26-Jährige anlässlich seiner Vertragsverlängerung an der Hammer Straße auf der SCP-Website zitiert.

Bouchama: "Umso stolzer, jetzt im Profifußball angekommen zu sein"

Bouchama ließ sich von den Zweiflern jedoch nicht beirren, widersetzte sich auch einigen Rückschlägen und Widerständen und arbeitete sich Schritt für Schritt nach oben: "Das war wirklich ein harter Weg bis hierher", gestand er: "Ich habe aber immer an mich selbst geglaubt und bin umso stolzer, jetzt im Profifußball angekommen zu sein."

Der Lohn seiner Beharrlichkeit ist die Verlängerung seines Vertrags, eine genaue Laufzeit teilten die Preußen nicht mit. "Yassine hat nicht den modernen Ausbildungsweg in Nachwuchsleistungszentren absolviert und trägt noch den Straßenfußballer in sich", sagte SCP-Geschäftsführer Peter Niemeyer. "Das sieht man zum einen an seiner Spielweise auf dem Platz, aber auch an der Art, wie er die Herausforderung, immer wieder eine Liga höher zu spielen, angenommen und sich selbst auf ein höheres Niveau gehievt hat."

Bouchama kann im bisherigen Saisonverlauf auf 29 Drittligaeinsätze zurückblicken (kicker-Notenschnitt: 3,40). Dabei wurde er allerdings 17-mal eingewechselt und 13-mal ausgewechselt. In den vergangenen sechs Ligapartien stand er aber fünfmal in der Startelf.

Seine Leistungssprünge im SCP-Trikot blieben zuletzt auch anderen Vereinen nicht verborgen. So soll sich laut Medienberichten Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen nach ihm erkundigt haben. Mit der Vertragsverlängerung sind aber zunächst sämtliche Wechselgerüchte verstummt.