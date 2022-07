Harter Hund: Roglic renkte sich ausgekugelte Schulter selbst ein

Radsport-Star Primoz Roglic hat sich auf der fünften Etappe der Tour de France bei einem Sturz die Schulter ausgekugelt und anschließend selbst wieder eingerenkt.

Das bestätigte der Slowene am Mittwoch nach der 153,7 Kilometer langen Kopfsteinpflasteretappe zum Wald von Arenberg. "Ich konnte sie nicht gleich wieder einrenken, also musste ich mich auf den Stuhl eines Zuschauers setzen. Ich habe da eine spezielle Technik und so habe ich sie wieder eingerenkt", sagte Roglic in einem TV-Interview.

Roglic will die Tour fortsetzen. Seine Chancen auf den ersten Gesamtsieg sind nun allerdings sehr gering. Der 32-Jährige verlor durch den Sturz mehr als zwei Minuten auf Titelverteidiger Tadej Pogacar. Dadurch dürfte Roglic für den Rest der Rundfahrt Helferdienste für den Dänen Jonas Vingegaard leisten, der nur 21 Sekunden hinter Pogacar liegt.