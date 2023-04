Hartenstein bestreitet alle 82 Spiele - und ist dennoch nicht Erster

Weil Mikal Bridges eine Chance mehr erhielt, ist Isaiah Hartenstein trotz 82 absolvierter NBA-Spiele nicht Bester in dieser Kategorie.

Der deutsche Center Hartenstein ist einer von nur zehn NBA-Profis, die in der Regular Season keine Partie verpasst haben. In den von der Liga am Montag veröffentlichten Zahlen ist der 24-Jährige mit seinen 82 Saison-Einsätzen für die New York Knicks aber nicht Bester in diesem Ranking.

Grund: Mikal Bridges bestritt sogar 83 Partien. Wie geht das? Der Small Forward wechselte innerhalb der Saison von den Phoenix Suns zu den Brooklyn Nets - und der Spielplan ermöglichte ihm durch den Transfer eine Bonus-Partie.

Mit den Knicks gegen die Cavaliers

Zurück zu Hartenstein, der mit den starken Knicks souverän in die Play-offs einzog: Der Center bestritt im Schnitt fast 20 Minuten Einsatzzeit für New York und verbuchte durchschnittlich 5,0 Punkte, 6,5 Rebounds und 1,2 Assists je Partie. In der K.-o.-Phase der Saison kann der Deutsche seine Serie weiter ausbauen. Die Knicks treffen am Samstag (Ortszeit) in einer mit Spannung erwarteten Serie auf die Cleveland Cavaliers.