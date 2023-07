Leitl nach finalem Test gegen Villarreal: "Ich habe gesehen, was ich sehen wollte"

Zweimal an einem Tag testete Hannover 96 gegen den FC Villarreal. Beim zweiten stach vor allem ein Akteur hervor. Trainer Stefan Leitl zog deshalb kurz vor dem Ligastart ein positives Fazit.

Eine Woche vor dem Ligastart gegen Aufsteiger Elversberg (Samstag, 13 Uhr) ist Hannover 96 gut gerüstet. Die Niedersachsen siegten im letzten Test mit 3:0 gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal.

Schaub einer von drei Erfolgsfaktoren

Drei Faktoren waren dabei entscheidend für den 96-Erfolg: das Unvermögen der Spanier vor dem gegnerischen Tor. Acht dicke Chancen konnte der Vorjahresfünfte der Primera Division nicht nutzen. Hinzu kam als zweiter Faktor, dass 96-Keeper Ron-Robert Zieler eine großartige Leistung bot und mehrfach glänzend hielt. Und der dritte Erfolgsfaktor in der Heinz von Heiden-Arena hieß Louis Schaub. Der 96-Spielmacher traf dreimal, einmal davon sogar mit dem Kopf. "Louis hat die Form aus der Rückrunde mit in die Vorbereitung genommen", freute sich Stefan Leitl.

Der 96-Coach zog ein positives Fazit des Nachmittags: "Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Wir haben gegen Widerstände angekämpft, haben uns reingeworfen und uns unterstützt." Und: "Wir hatten auch Glück auf unserer Seite, können das alles schon gut einordnen."

Zweimal gegen Villarreal an einem Tag

Den Europa-League-Sieger von 2021 bezeichnete Leitl "als unfassbar gute Mannschaft. Es hat Spaß gemacht, ihnen zuzusehen." Und das sogar über 180 Minuten, denn bereits am Vormittag trat 96 auch gegen Villarreal an - in einem Geheimspiel auf dem Trainingsplatz hinter der Heinz von Heiden-Arena.

Die Partie wurde kurzfristig auf Wunsch der Spanier angesetzt. Villarreal war mit insgesamt 58 Spielern, aus erster und zweiter Mannschaft nach Hannover gereist und wollte möglichst allen die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln. Daher trat am Vormittag die zweite Mannschaft gegen eine B-Elf von 96 an. Villarreal gewann 2:0.

Marcel Halstenberg ist zurück in Hannover. IMAGO/Eibner

Halstenbergs Rückkehr

Auf 96-Seite feierte Marcel Halstenberg sein Debüt. Der Wechsel des Nationalspielers von RB Leipzig nach Hannover wurde am Mittwoch vollzogen. Halstenberg spielte am Samstagvormittag 45 Minuten und kam am Nachmittag unter dem Jubel der 11.000 Zuschauer in der Arena für rund zehn Minuten zum Einsatz.

Leitl war zufrieden mit seinem prominenten Neuzugang: "Ich fand es richtig gut, wie er das gemacht hat. Aus belastungstechnischen Gründen war es besser, Marcel im ersten Spiel zu bringen." Ob Halstenberg am kommenden Samstag gegen Elversberg in der Startelf auflaufen wird, ließ der Coach offen. "Er muss noch die ein oder andere Einheit aufholen."